Crise cardiaque : une nouvelle piste pour réparer le coeur

L'ESSENTIEL Les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité dans le monde.

Lors d'une crise cardiaque, du tissu cicatriciel se développe dans le muscle endommagé.

En laboratoire, les chercheurs sont parvenus ainsi à récupérer l'essentiel des fonctions d'un coeur endommagé par une crise cardiaque

Selon une étude publiée dans le Journal of Biological Chemistry, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde et les problèmes cardiaques qui n'entraînent pas le décès du patient peuvent avoir de graves conséquences sur sa qualité de vie.

La formation du tissu cicatriciel entraîne une insuffisance cardiaque

Une crise cardiaque est causée par un blocage de l'artère coronaire, qui entraîne une restriction de l'oxygène vers le coeur. Cela endommage une partie du muscle cardiaque, qui génère ensuite un tissu cicatriciel en activant des cellules, les fibroblastes. Ce tissu cicatriciel agit comme une barrière, en durcissant le muscle cardiaque et en empêchant le coeur de fonctionner normalement. Cette rigidité du tissu cicatriciel rend la pompe du coeur moins performante et peut même entrainer une insuffisance cardiaque. Dans l'état actuel de la médecine, les tissus cicatriciels ne peuvent être transformés en tissus musculaires fonctionnels, limitant ainsi la récupération de la fonction cardiaque derrière une crise.

Une nouvelle approche révolutionnaire : la reprogrammation cellulaire

Cependant, des chercheurs sont parvenus en laboratoire à convertir le tissu cicatriciel en muscle fonctionnel dans le coeur en utilisant une technique appelée reprogrammation cellulaire. Cette méthode consiste à rajeunir les fibroblastes en inversant leur processus de vieillissement pour les convertir en cellules musculaires cardiaques. Dans une expérience, les fibroblastes ont été prélevés dans un coeur atteint d'une crise cardiaque et ont subi un traitement qui les a convertis en cellules musculaires cardiaques. Les chercheurs ont ainsi pu récupérer la quasi-totalité des fonctions de ce coeur. Cette nouvelle approche permet de remplacer une grande partie de la masse musculaire du coeur endommagée par la crise cardiaque par un muscle fonctionnel qui permettra au coeur de pomper à nouveau normalement.

Des voies prometteuses pour d'autres thérapies régénératives

Cette découverte ouvre des voies très prometteuses pour la chirurgie cardiaque. Au-delà de la réparation du coeur, cette technique de la reprogrammation cellulaire pourrait être utilisée pour d'autres thérapies régénératives, comme la restauration de la perte de neurones dans le cerveau dans les cas de maladies neurodégénératives.