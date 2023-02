Crise cardiaque ou douleur thoracique, quelles différences ?

L'ESSENTIEL Les douleurs thoraciques peuvent être le signe d’un infarctus du myocarde.

Mais il existe aussi d’autres causes aux douleurs thoraciques qui ne sont pas cardiaques.

En cas de doute sur des douleurs thoraciques, et surtout pour les personnes à risque au niveau cardiaque, il vaut mieux consulter un médecin.

Chaque année, environ 12.000 personnes décèdent des suites d'un infarctus du myocarde aussi appelé crise cardiaque - en France, selon l’Assurance maladie. En tout, annuellement, 80.000 individus sont touchés par cet événement. La douleur thoracique est le symptôme le plus caractéristique de l'infarctus du myocarde. Elle apparaît au repos ou au cours d'un effort.

Les différentes causes de douleurs thoraciques

La douleur thoracique d’une crise cardiaque est généralement intense, serre la poitrine, dure et peut s'étendre à d’autres zones du corps comme le bras gauche, le dos ou la mâchoire. Certaines personnes ont aussi des sueurs, des nausées, sont essoufflées, etc. Mais les douleurs thoraciques ne sont pas toujours cardiaques. Comment les reconnaître ? La Dr Nicole Bhave, cardiologue, fait le point dans un article publié par Medical X press.

Les douleurs thoraciques non cardiaques ont trois principales causes selon la cardiologue. Tout d’abord, le reflux gastro-oesophagien, ou RGO, qui est la remontée d’une partie du contenu de l’estomac dans l’œsophage. Celui-ci provoque des brûlures d’estomac mais peut aussi avoir des manifestations pulmonaires et ORL tels que de la toux, un enrouement de la voix ou encore des douleurs thoraciques antérieures.

D’autre part, les douleurs thoraciques non cardiaques peuvent aussi venir de tensions musculaires et de problèmes articulaires au niveau de la paroi thoracique. Cela peut être le cas après une séance de sport intense, en cas de port de charge lourde ou lorsqu'une personne a des problèmes de dos. On appelle cela des douleurs intercostales ou pariétales.

Enfin, le stress émotionnel ou l'anxiété peuvent aussi être à l’origine de douleurs thoraciques. Comme le souligne l’Assurance maladie, il s’agit de douleurs thoraciques d'origine psychologique qui sont fréquentes lors de crises d'angoisse aiguë ou pour les personnes en état dépressif.

Toujours consulter en cas de doute sur des douleurs thoraciques

Pour différencier toutes ces douleurs thoraciques et, surtout, savoir si elles relèvent d’un problème cardiaque, la médecin assure que le mieux reste de consulter. “Cela peut être assez difficile à distinguer, et nous ne pouvons pas en être certains tant que nous n'avons pas effectué un examen, comme un électrocardiogramme ou un test sanguin.”

Les patients les plus à risque, c’est-à-dire ceux qui ont des facteurs de risque de maladie cardiaque, comme de l'hypertension artérielle, du diabète, des maladies rénales ou tout simplement plus de 60 ans, doivent toujours consulter en cas de doute. Et pour les autres, il faut le faire en fonction de la gravité des symptômes “Si la douleur est si intense que vous avez l'impression de ne pas pouvoir bouger, ou si vous ressentez une douleur thoracique centrale ou à gauche, en particulier si vous avez des nausées ou des sueurs froides, il est toujours plus sûr d'aller aux urgences, insiste la Dr Nicole Bhave. Avec les douleurs thoraciques, il vaut mieux être prudent.”

Parmi les douleurs thoraciques cardiaques, il y a l’infarctus du myocarde mais aussi la péricardite (inflammation de l'enveloppe du cœur) ou l’embolie pulmonaire. Cette dernière “peut provoquer un essoufflement, une fréquence cardiaque élevée et des douleurs thoraciques qui s'aggravent en respirant profondément, développe la cardiologue. Si vous avez des douleurs à la poitrine avec ce genre de caractéristiques, il faut vous rendre aux urgences.”

Chaque année, selon le Vidal, on estime qu’entre 65 et 130.000 personnes font une embolie pulmonaire en France.