Crise cardiaque : les signes qu'il faut appeler les secours

L'ESSENTIEL La bonne prise en charge d'une crise cardiaque doit se faire dans un délai de 2 heures.

Une étude révèle que le délai de prise en charge médicale est de 4 heures et jusqu'à 8 heures pour les patients dont les symptômes sont apparus progressivement.

C'est très urgent ! Les symptômes d'une crise cardiaque nécessitent toujours un traitement dans les meilleurs délais. La consigne est même très précise : plus de 2 heures après une crise, non seulement il est difficile de garantir un bon effet du traitement, mais surtout, le risque de décès est bien plus élevé.

Or, une étude menée par la Société Européenne de Cardiologie et publiée le 12 septembre 2019 dans l’European Journal of Cardiology Nursing, indique que le délai avant la prise en charge est parfois beaucoup plus long. Les patients - en particulier ceux dont les symptômes se sont développés progressivement - peuvent attendre une aide médicale jusqu'à 8 heures ! Quant à ceux qui ont développé des symptômes soudainement, le délai était tout de même de 2,6 heures.

Les symptômes progressifs aussi graves que les symptômes soudains

Les symptômes soudains sont caractérisés par une douleur brutale et intense, alors que les symptômes progressifs peuvent n’être qu’un léger inconfort qui s'aggrave progressivement. Cependant, "les deux constituent une urgence médicale et nécessitent une aide très rapide ", rappelle le Dr Sahereh Mirzaei, auteur de l'étude réalisée à l'université de l'Illinois à Chicago et qui regrette que ces travaux "montrent que les symptômes graduels ne sont pas pris au sérieux".

L'analyse a été menée sur 474 patients admis aux urgences avec un symptôme coronarien aigu (infarctus du myocarde et angor instable). Des questionnaires ont été utilisés pour évaluer les caractéristiques des symptômes ainsi que le temps écoulé entre leur apparition, l'intervention des secours et l'heure d'arrivée du patient aux urgences.

L'intervalle médian entre les premiers signes et l'arrivée à l'hôpital est de 4 heures

L’analyse des résultats fait apparaître que les symptômes sont apparus soudainement chez 56 % des patients et progressivement chez 44 % (les femmes demandant une aide médicale plus tôt que les hommes en cas de douleur aiguë) et qu’il existe un écart médian de 4 heures entre l'apparition des premiers symptômes et l’arrivée à l’hôpital. Seuls 45 % des patients ont appelé une ambulance tandis que 52 % ont choisi d'utiliser leur propre moyen de transport pour se rendre à l'hôpital.

"Les symptômes du syndrome coronarien aigu ne sont pas spécifiques et leur interprétation est souvent difficile. Mais les douleurs thoraciques sont souvent des signes avant-coureur du blocage d'une artère. Ces douleurs ne doivent pas être ignorées, les symptômes pouvant inclure également des douleurs à la gorge, au cou, au ventre et aux épaules souvent accompagnées de nausées et de sueurs froides. Dans cette situation, les patients doivent contacter les services d'urgence immédiatement", précise le Dr Mirzaei.

Infarctus : les signes peuvent apparaître après un effort

Parmi les patients ayant participé à cette étude, 54 % ont développé des symptômes après l'effort.

"Les hommes présentant de multiples facteurs de risque tels que l'hypertension, le diabète, un taux de cholestérol élevé ou des antécédents familiaux de cardiopathie doivent être conscients que la douleur à la poitrine ou l'inconfort après l'effort peuvent être les signes d'une crise cardiaque", rappelle le Dr Sahereh Mirzaei.