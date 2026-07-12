La vitesse à laquelle vous marchez en dit long sur votre cerveau

L'ESSENTIEL La vitesse de marche pourrait être un indicateur de la santé du cerveau après 80 ans.

Une étude montre que les marcheurs les plus rapides, les "super movers", présentent un risque de déclin cognitif réduit de moitié.

Une activité physique régulière reste l'un des meilleurs moyens de préserver muscles et mémoire.

Marcher d'un bon pas ne sert pas seulement à entretenir sa forme physique. Une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology montre que les personnes de plus de 80 ans qui conservent une marche particulièrement rapide ont aussi beaucoup plus de chances de préserver leurs capacités cognitives. Une découverte qui renforce l'idée que faire travailler son corps est aussi un moyen de protéger son cerveau.

Les bons marcheurs résistent mieux au déclin cognitif

Aux Etats-Unis, des chercheurs de l'Albert Einstein College of Medicine ont analysé les données de près de 4.000 personnes âgées ayant participé à une vaste étude sur le vieillissement. Les 9 % affichant la vitesse de marche la plus élevée, baptisés "super movers", présentaient une allure au moins 1,5 écart-type au-dessus de la moyenne de leur âge.

"Un 'super mover' est une personne âgée de plus de 80 ans qui obtient des performances bien supérieures à celles des personnes de son âge", explique la Dre Sofiya Milman, co-autrice des travaux, dans le media NPR, qui relaie l’étude. "Le principal enseignement est que les super movers ont environ 50 % de risque en moins de développer un déclin cognitif que leurs pairs qui ne sont pas des 'super movers'."

Des muscles qui stimulent aussi le cerveau

Comme l'explique Bonnie Tsui, journaliste scientifique et auteure de On Muscle: The Stuff That Moves Us and Why It Matters, "l’exercice fait grandir vos muscles, mais il fait aussi grandir votre cerveau". Les chercheurs rappellent que les muscles agissent comme un véritable organe endocrine en libérant des molécules qui favorisent la croissance des cellules cérébrales.

L'étude montre également que les "super movers" conservent davantage le volume de l'hippocampe, une région essentielle à la mémoire. Parmi les molécules impliquées figure le BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), une protéine qui favorise la survie des neurones et contribue au maintien des fonctions cognitives.

Bouger régulièrement, quel que soit son âge

Pour le Dr Amit Saini, gériatre, la marche mobilise simultanément le cœur, les poumons, les muscles et le cerveau. Une meilleure circulation sanguine contribue ainsi à alimenter les tissus cérébraux en oxygène et en nutriments. Les chercheurs ont également observé que certains "super movers" présentaient des plaques cérébrales associées à la maladie d'Alzheimer sans manifester de symptômes, ce qui suggère que l'activité physique pourrait renforcer la résistance du cerveau face au vieillissement.

Les auteurs rappellent toutefois que la génétique joue aussi un rôle. Selon une étude récente citée par l'équipe, elle expliquerait environ 50 % de la longévité. Mais le mode de vie reste déterminant : alimentation équilibrée, sommeil, gestion du stress, vie sociale et activité physique régulière peuvent réduire le risque de démence. Le Dr Joe Verghese, neurologue et co-auteur de l'étude, résume ainsi le message : "L'un des principaux messages est de rester en mouvement."