11 min de marche rapide par jour réduit les risques de mort précoce

L'ESSENTIEL 2 personnes sur 3 font moins de 150 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée.

Si atteindre l'objectif de 150 min est bon pour la santé, des effets bénéfiques sont perçus dès 75 min par semaine.

Faire 75 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée (ou 11 par jour) conduit à une réduction de 23 % du risque de décès prématuré.

Vous souhaitez rester en bonne santé le plus longtemps possible ? Mettez-vous à la marche rapide. Une étude de l'université de Cambridge a montré que 11 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée, comme une marche rapide, suffiraient à réduire le risque de pathologies telles que les maladies cardiovasculaires et un certain nombre de cancers… et ainsi éviter une mort précoce.

Activité physique : des effets bénéfiques dès 75 min par semaine

Pour déterminer le lien entre l’activité physique et les effets sur la santé, les scientifiques ont examiné les résultats rapportés dans 196 articles évalués par des pairs, couvrant plus de 30 millions de participants.

Dans leur article publié dans British Journal of Sports Medicine le 28 février 2023, les chercheurs ont constaté qu'en dehors de l'exercice lié au travail, deux personnes sur trois font moins de 150 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée. Moins d'un individu sur dix réussissait à faire plus de 300 minutes par semaine.

Ils remarquent "qu'au-delà de 150 min par semaine d'activité d'intensité modérée, les bénéfices supplémentaires en termes de réduction du risque de maladie ou de décès précoce étaient marginaux". En effet, il n'est pas nécessaire d’être un grand sportif pour observer des bénéfices sur la santé. La moitié de cette durée affichait aussi des avantages significatifs : "accumuler 75 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée a entraîné une réduction de 23 % du risque de décès prématuré", écrit l’équipe qui précise que cela correspond à 11 min par jour.

Selon leurs travaux, cette quantité d’activité modérée aiderait aussi à diminuer le risque de développer une maladie cardiovasculaire de 17 % et un cancer de 7 %. La réduction du risque de cancers variait en fonction de type de tumeur : les cancers de la sphère ORL, la leucémie myéloïde, le myélome et le cancer du cardia présentaient un risque réduit de 14 à 26 %. Pour d'autres cancers, tels que le cancer du poumon, du foie, de l'endomètre, du côlon et du sein, un risque inférieur de 3 à 11 % a été observé.

Un décès précoce sur 10 évité avec 11 min de marche rapide

Les chercheurs ont calculé les gains tirés de faire au moins 150 minutes par semaine d'activité d'intensité modérée. Cela éviterait environ un décès précoce sur six (16 %) et réduirait le nombre de cas de maladies cardiovasculaires de 11 % et de cancers de 5 %.

Réussir à faire 75 minutes par semaine d'activité physique d'intensité modérée est aussi intéressant : environ un décès précoce sur dix (10 %) serait évité. Un cas sur vingt (5 %) de maladie cardiovasculaire et près d'un cas sur trente (3 %) de cancer seraient prévenus.

Le Dr Soren Brage de l’université de Cambridge explique dans un communiqué : "Si vous êtes quelqu'un qui trouve l'idée de 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine un peu intimidante, alors nos résultats devraient être de bonnes nouvelles. Faire de l'activité physique est mieux que de ne rien faire. C'est aussi une bonne position de départ - si vous trouvez que 75 minutes par semaine est gérable, ainsi vous pouvez essayer de l'augmenter progressivement jusqu'à la quantité totale recommandée."

Le Dr Leandro Garcia de l'université Queen's de Belfast qui a aussi participé à l’étude, ajoute : "Une activité modérée ne doit pas nécessairement impliquer ce que nous pensons normalement de l'exercice, comme la course. Parfois, il suffit de remplacer certaines habitudes. Par exemple, essayez de marcher ou de faire du vélo jusqu’à votre lieu de travail ou d'étude au lieu d'utiliser une voiture, ou participez à des jeux actifs avec vos enfants ou petits-enfants. Faire des activités que vous aimez et qui sont faciles à inclure dans votre routine hebdomadaire est un excellent moyen de devenir plus actif."