Marche : porter un podomètre peut augmenter le nombre de pas par jour

L'ESSENTIEL En France, il est recommandé de faire au moins 30 minutes de marche rapide par jour, au minimum 5 fois par semaine, pour un adulte.

L'OMS recommande aux adultes de 18 à 64 ans de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine.

Selon une méta-analyse publiée dans la revue The Lancet en mars, il faudrait faire entre 6.000 et 8.000 pas par jour pour augmenter son espérance de vie. En effet, cette activité physique est bonne pour la santé en général. Mais si vous avez du mal à vous y astreindre, le port d’un podomètre peut vous aider.

Plus de pas sans effort grâce à un podomètre

En effet, une étude publiée dans la revue American Journal of Health Behavior affirme que les personnes qui portent un podomètre feraient plus de pas et ce, sans effort particulier. Dans le détail, lors de leurs expériences, les scientifiques ont découvert que les participants qui portaient cet outil faisaient en moyenne 318 pas de plus par jour comparativement à ceux qui n’en avaient pas. Et les résultats étaient les mêmes lorsque les personnes ne pouvaient pas voir le nombre de pas journaliers qu’ils faisaient.

"Les êtres humains répondent davantage à ce qui est mesuré parce que si c'est mesuré, on a l'impression que c'est important, estime Bill Tayler, l’un des auteurs. Lorsque les gens vont acheter [des montres connectées qui mesurent le nombre de pas], cela va bien sûr affecter leur comportement, ils ont choisi ces appareils dans le but de marcher davantage. Mais il est utile que les personnes sachent que même sans essayer [de marcher plus], juste en étant conscient que cette activité est suivie, leurs pas vont augmenter".

Les smartphones ont des podomètres intégrés

Pour comparer le nombre de pas que les participants faisaient dans la vie de tous les jours et ceux réalisés durant l’expérience, les chercheurs ont pris les données collectées par leurs téléphones portables durant les semaines précédentes. En effet, certaines personnes ne le savent pas, mais beaucoup de smartphones ont des podomètres intégrés qui enregistrent donc le nombre de pas. Ces données sont relativement fiables car la plupart des personnes ont souvent leur téléphone avec eux. "C'était un moyen un peu sournois d'obtenir les données dont nous avions besoin", explique Bill Tayler. Bien sûr, les 90 participants avaient donné leur accord pour transmettre ces informations.

Ensuite, les scientifiques ont donné à un groupe de participants un podomètre sans écran tandis que l'autre groupe n’avait aucun dispositif particulier. Après deux semaines, les chercheurs ont à nouveau pris les données des téléphones portables des participants et ont constaté que le port d'un podomètre était associé à un nombre de pas plus élevé.

Suivre ses progrès permet de s’améliorer

"La mesure et le suivi précèdent l'amélioration, explique Christian Tadje, l’un des chercheurs. Si vous souhaitez améliorer quelque chose, par exemple [...] un objectif de santé personnel, notre étude montre que vous devriez envisager de suivre vos progrès".

En termes d’activité physique, même de petites augmentations peuvent être bénéfiques pour la santé. Les auteurs de l’étude estiment donc que leurs résultats peuvent être utiles pour les professionnels ou les établissements de santé. Ainsi, ce type de dispositifs pourrait être conseillé aux patients qui en ont besoin.