Marcher 7 000 pas par jour allongerait l'espérance de vie

L'ESSENTIEL Les chercheurs précisent que le nombre de 7 000 pas n’est pas un chiffre qu’il faut viser à tout prix, mais plus une estimation.

Les dispositifs de comptage de pas peuvent être des outils utiles pour surveiller et promouvoir l'activité.

Ce qui compte ce n’est pas la performance mais bien l’assiduité.

L’activité physique est nécessaire pour être en bonne santé. Elle permettrait même d’allonger la durée de vie. C’est ce que révèle une nouvelle recherche parue le 3 septembre dans la revue JAMA Netork Open. Les chercheurs suggèrent, après avoir observé des volontaires pendant 11 ans, que faire chaque jour 7 000 pas permet de réduire de 50% à 70% le risque de décès, toutes causes confondues.

Pas un nombre de pas magique



Avec leurs résultats, les chercheurs estiment que les outils permettant de comptabiliser le nombre de pas sont de bons alliés santé. “Les dispositifs de comptage de pas peuvent être des outils utiles pour surveiller et promouvoir l'activité du grand public et pour la communication patient-clinicien, poursuit Amanda Paluch, chercheuse au département de kinésiologie de l'université du Massachusetts et autrice principale de l’étude. Le nombre de pas par jour est une mesure simple et facile à surveiller et obtenir plus de pas/jour peut être un bon moyen de promouvoir la santé.”

Les chercheurs précisent que le nombre de 7 000 pas n’est pas un chiffre qu’il faut viser à tout prix. “Il n'y a pas de nombre magique unique, abonde le Dr Michael Massoomi qui est professeur au sein de la division de cardiologie de l'université de Floride et qui n’a pas participé à l’étude. Au lieu de vous concentrer sur 10 000 pas par jour, comme le demandent de nombreux groupes, concentrez-vous sur faire plus que ce que vous avez fait la veille. Si vous faites moins de 5 000 pas par jour, essayez de l'augmenter à 6 000 au cours des prochaines semaines.”

Un effort quotidien supplémentaire

L’étude montre également que ce qui compte ce n’est pas la performance mais bien l’assiduité. En effet, des pas plus rapides ou plus intenses n’ont pas influencé le risque de mourir par le haut ou par le bas. Les chercheurs estiment surtout que cela demande un petit effort quotidien qui permet d’obtenir de grands bénéfices pour la santé. “L'exercice peut réduire le risque cardiovasculaire en améliorant la pression artérielle, en réduisant le cholestérol, en améliorant l'hyperglycémie dans le diabète et en contribuant à la réduction de poids”, a déroulé le Dr Guy Mintz, directeur de la santé cardiovasculaire d’un hôpital new-yorkais, qui a commenté l’étude.