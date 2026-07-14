Fertilité : la pollution de l’air altère l'ADN des spermatozoïdes

L'ESSENTIEL Les chercheurs ont testé la qualité du sperme de plus de 2.000 hommes tous les deux mois pendant 6 mois.

Ils ont découvert que l'exposition à la pollution de l'air pourrait avoir un impact sur les gènes associés au développement des spermatozoïdes.

Ce qui pourrait entraîner des répercussions sur la fertilité masculine, la réussite de grossesse des couples ainsi que la santé de leurs enfants.

La pollution de l’air ne malmène pas uniquement nos poumons et notre cœur… Elle semble aussi s’attaquer à la fertilité masculine. Une nouvelle étude, présentée lors de la 42e réunion annuelle de la Société européenne de reproduction humaine et d'embryologie (ESHRE), révèle que l'exposition aux polluants atmosphériques pourrait avoir un impact sur les gènes associés au développement des spermatozoïdes.

L’ADN des spermatozoïdes est impacté par la pollution

Pour mieux comprendre l’impact de la pollution de l’air sur la fertilité masculine, les chercheurs ont recruté plus de 2.000 hommes vivant à Salt Lake City (Utah, USA). Les volontaires ont remis des échantillons de sperme à leur arrivée dans l’étude, puis ils en fournissaient ensuite tous les deux mois. La méthylation de l’ADN des spermatozoïdes a été analysée sur les échantillons obtenus lors de la visite de suivi à six mois.

L’équipe a estimé l'exposition des participants aux polluants atmosphériques extérieurs pendant leur spermatogenèse (le processus de production de spermatozoïdes d'une durée d'environ trois mois). Ils ont mesuré entre autres l’ozone (O₃), le dioxyde d'azote (NO₂), le dioxyde de soufre et les particules fines (PM2.5).

Les analyses ont révélé 39 modifications de la méthylation de l'ADN associées à des mélanges de polluants atmosphériques, l'ozone et le dioxyde d'azote étant les principaux contributeurs. "Parmi les résultats les plus notables, figure une altération de la méthylation du gène GNAS, un gène soumis à empreinte précédemment associé à une moins bonne qualité du sperme et impliqué dans le développement embryonnaire et fœtal", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Des questions sur la fertilité masculine et la santé des enfants

Les résultats de cette nouvelle recherche confirment que l'exposition des hommes à la pollution de l'air pourrait avoir un impact sur les gènes associés au développement des spermatozoïdes. Ce qui soulève de nouvelles questions sur la fertilité masculine, les résultats de grossesse et la santé des futurs enfants soulignent les chercheurs.

"Nos résultats suggèrent que l’exposition à la pollution atmosphérique pendant les étapes clés du développement des spermatozoïdes peut être associée à des modifications de la méthylation de l’ADN des spermatozoïdes, notamment dans les gènes impliqués dans la spermatogenèse et les processus de développement précoces", explique l’auteure principale, la Dre Carrie Nobles.

"Étant donné que les gènes soumis à empreinte peuvent persister durant les premières phases du développement embryonnaire, cela soulève des questions importantes quant à l'influence potentielle de l'exposition environnementale des pères non seulement sur la fertilité, mais aussi sur la grossesse et la santé de l'enfant", ajoute-t-elle. La scientifique appelle à la tenue de nouvelles recherches pour identifier précisément les répercussions des modifications de l'ADN des spermatozoïdes sur la fertilité et les enfants. Pour elle, il serait aussi intéressant d’explorer l’impact de la pollution de l’air intérieur sur la santé masculine.