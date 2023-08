Fertilité masculine : une exposition élevée au BPA affecte le sperme

L'ESSENTIEL Des études ont mis en évidence des associations notables entre une exposition élevée au BPA et un effet négatif sur la fertilité masculine.

Le BPA fait partie des perturbateurs endocriniens.

Lorsque le niveau d’exposition au BPA est élevé il peut y avoir un réel effet sur sur la qualité du sperme et les fonctions testiculaires.

On savait que les perturbateurs endocriniens peuvent déclencher l'apparition et le développement de divers problèmes de santé. Des scientifiques ont examiné l'effet de l’un d’entre eux, le bisphénol A (BPA) sur la fertilité masculine.

Le résultat de leurs travaux a été publié dans l'International Journal of Molecular Sciences.

Les perturbateurs endocriniens sont nocifs pour la santé et la fertilité

Le BPA fait partie des perturbateurs endocriniens, ces substances artificielles nocives que l'on trouve dans les pesticides, les métaux et les additifs ou contaminants dans les aliments et les produits de soins. Il est largement utilisé pour la production de résines, de polyesters et de plastiques et on peut y être exposé par ingestion, inhalation et contact avec la peau.

Le danger des perturbateurs endocriniens réside dans le fait que ces substances sont capables d'interférer avec la biosynthèse, la sécrétion, le transport, la liaison ou l'élimination des hormones à l'intérieur du corps et avoir des effets dommageables sur tout l’organisme.

En compilant plusieurs études sur le sujet entre septembre 2022 et janvier 2023, les chercheurs ont découvert que le BPA affecte le système reproducteur masculin en entraînant une mauvaise qualité du sperme. Ce qui peut alors entraver la fertilité.

Quels sont les effets de l'exposition au BPA sur la fertilité masculine humaine ?

En effet, le BPA perturbe l'axe hypothalamo-hypophyso-testiculaire, qui permet la spermatogenèse, c'est-à-dire la production de spermatozoïdes. La substance chimique endommage également les spermatozoïdes en augmentant le stress oxydatif, un facteur majeur de l’infertilité masculine.

En outre, le perturbateur endocrinien agit comme un antagoniste du récepteur des hormones thyroïdiennes, ce qui empêche l'activité normale des hormones thyroïdiennes, pourtant indispensables pour produire la bonne quantité et qualité de sperme nécessaire à la reproduction.

L’analyse révèle cependant que seule une exposition à un niveau élevé de BPA peut avoir un effet négatif sur la fertilité des hommes.