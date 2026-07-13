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Baignade : pourquoi le risque de noyade est plus élevé en vacances ?

En vacances, la baignade devient plus fréquente, plus spontanée et parfois moins encadrée. Mer, rivière, lac, piscine privée : les lieux changent, les repères aussi. Le risque de noyade augmente surtout quand on sous-estime son niveau, la fatigue, l’alcool, les courants ou la surveillance nécessaire des enfants.

Baignade : pourquoi le risque de noyade est plus élevé en vacances ? iStock/TomasSkopal
L'ESSENTIEL
  • Durant les vacanes, les occasions de se baigner sont plus nombreuses mais dans des situations parfois moins encadrées.
  • Les adultes représentent 56% des victimes de noyades.
  • Pour les enfants, il est recommandé de ne jamais les quitter des yeux lorsqu'ils sont dans l'eau.

La réponse est claire : le risque de noyade est plus élevé en vacances parce que l’exposition à l’eau augmente et que les situations sont moins familières. On se baigne plus souvent, parfois dans des lieux que l’on connaît mal, avec des enfants excités, des adultes fatigués, des repas prolongés, de l’alcool ou une météo qui change vite. La noyade n’est pas toujours spectaculaire : elle peut être rapide, silencieuse, et survenir à quelques mètres du bord.

Des lieux moins familiers

En piscine, on peut croire que tout est maîtrisé. Pourtant, une piscine privée, une piscine de camping ou un bassin hors-sol peuvent être dangereux dès qu’un enfant échappe quelques secondes à la surveillance. En mer, le risque vient des vagues, des courants, de la profondeur qui augmente vite, ou de l’envie de suivre les autres. En lac ou en rivière, l’eau peut être plus froide, trouble, avec des rochers, des trous d’eau ou des berges difficiles à rejoindre.

Les vacances favorisent aussi les baignades improvisées : après une randonnée, une longue route, un repas, ou une exposition au soleil. Or la fatigue, la chaleur, les frissons, une douleur, un malaise ou une reprise récente de la natation doivent faire reporter la baignade. Santé publique France recommande aussi de respecter les interdictions, de privilégier les zones surveillées et d’entrer progressivement dans l’eau. (Santé Publique France)

Les adultes aussi sont concernés

La noyade n’est pas seulement un accident d’enfant. Dans le bilan national publié par Santé publique France pour l’été 2024, les adultes représentaient 56 % des victimes de noyade, et neuf décès par noyade sur dix concernaient des adultes. Cela rappelle un point essentiel : savoir nager en piscine ne signifie pas être en sécurité partout. (Santé Publique France)

En vacances, beaucoup de noyades d’adultes surviennent après une surestimation de ses capacités. On nage plus loin que prévu, on veut traverser jusqu’à une bouée, on suit un groupe, on lutte contre un courant au lieu de revenir calmement vers le bord. L’alcool, même en quantité modérée, est un facteur de risque, car il altère la vigilance, le jugement et les réflexes.

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Le bon réflexe est de préparer la baignade comme une activité à risque modéré, pas comme un simple moment de détente. Pour les enfants, un adulte doit être désigné pour surveiller, sans téléphone, sans lecture, sans conversation prolongée. Santé publique France recommande de ne jamais quitter des yeux les jeunes enfants au bord de l’eau et de se baigner avec eux lorsqu’ils sont dans l’eau. (Santé Publique France)

Pour les adultes, mieux vaut nager accompagné, prévenir un proche, rester dans les zones surveillées, vérifier la météo et renoncer si l’on ne se sent pas en forme. En mer, depuis le littoral, il faut appeler le 196 ou le 112 en cas de sauvetage. Dans le doute, une règle simple : si l’on hésite, on ne se baigne pas. (Service Public)

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