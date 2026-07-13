Santé mentale : ce régime booste le bien-être psychologique

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen est associé à un meilleur bien-être psychologique.

Cette alimentation aurait été un facteur de protection contre l'impact émotionnel de la pandémie, selon l'étude.

Le régime méditerranéen est riche en fruits et en légumes de saison, en légumineuses, en poisson et en huile d'olive.

Le régime méditerranéen est associé à tant d’effets bénéfiques… qu’il est généralement décrit comme la meilleure alimentation pour la santé. La nouvelle étude de Barcelona Institute Global Health (ISGlobal) ne va pas détruire cette image, loin de là ! Publiée dans la revue BMJ Open, elle assure que cette diète booste aussi le bien-être psychologique.

Un meilleur bien-être psy pendant la Covid-19 avec le régime méditerranéen

Les chercheurs espagnols ont étudié les habitudes alimentaires de 3.296 personnes âgées de 50 à 90 ans ayant participé à une étude longitudinale sur le vieillissement. Les volontaires ont détaillé la composition de leurs repas pendant deux jours non-consécutifs entre 2018 et 2019 à l’aide d’une plateforme en ligne. Leur bien-être psychologique a été évalué au moyen d’un questionnaire administré jusqu’à deux fois entre 2018 et 2020. Ce dernier mesurait le sentiment de contrôle, l'autonomie, le plaisir et l'épanouissement personnel ainsi que l'indépendance, la joie de vivre, le sens de la vie, le niveau d'énergie et la confiance en l’avenir des volontaires.

L’ensemble de ces données ont été en partie recueillies pendant la pandémie de la Covid-19. Elles confirment que cette crise sanitaire a eu un impact émotionnel négatif sur les participants. Cependant, la baisse du bien-être était moins marquée chez les personnes suivant un régime méditerranéen strict. Ce qui suggère un effet protecteur.

"Cette étude apporte des preuves supplémentaires du lien entre notre alimentation et notre santé mentale, un domaine de recherche émergent qui, nous l’espérons, générera de nouvelles preuves substantielles dans les années à venir", souligne Alanna Shand, psychologue et co-auteure de l’étude, dans un communiqué.

Quels sont les aliments du régime méditerranéen ?

Comme son nom l’indique, le régime méditerranéen a pour origine le bassin méditerranéen. Cette alimentation, aussi appelée régime crétois, fait la part belle aux fruits et légumes de saison, aux céréales complètes et aux légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots…) et aux fruits secs (noix, noisettes, amandes, pistaches…). Autre bon point : il privilégie le poisson (notamment les poissons gras : sardines, maquereau, hareng, saumon…) à la viande rouge. De plus, son produit phare l’huile d’olive permet de faire le plein en oméga 9.

En plus de limiter la viande rouge, il s’appuie sur une consommation modérée de produits laitiers (fromage, beurre, crème) et des produits raffinés et transformés (céréales pour le petit-déjeuner, pain de mie industriel, plats préparés…).

Les repas méditerranéens "jouent sur la diversité des aliments et s’équilibrent en suivant les recommandations alimentaires, à savoir : augmenter les fruits, les légumes et les légumes secs ; aller vers les féculents complets, certaines huiles végétales et les poissons gras ; réduire la viande, les produits gras, sucrés, salés, et essayer de privilégier le fait-maison et les produits de saison", peut-on lire sur le site du programme national nutrition santé MangerBouger.fr.