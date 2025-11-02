Le régime méditerranéen soulage les troubles digestifs

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen réduit efficacement les symptômes du syndrome de l'intestin irritable.

Il surpasse les conseils diététiques classiques en six semaines.

Ce régime pourrait devenir une solution alimentaire de référence.

Le syndrome de l'intestin irritable (SII), trouble digestif chronique qui affecte au moins 10 % de la population française selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), reste difficile à traiter. Une étude menée par l'Université de Sheffield, au Royaume-Uni, apporte un nouvel éclairage : le régime méditerranéen, connu pour ses vertus santé, pourrait offrir une alternative alimentaire efficace pour les patients atteints de SII.

Des symptômes moins sévères grâce au régime méditerranéen

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Annals of Internal Medicine, les chercheurs ont sélectionné 110 adultes, âgés de 18 à 65 ans, tous diagnostiqués avec un SII, en excluant les personnes souffrant de maladies inflammatoires de l'intestin, de maladie cœliaque ou de troubles du comportement alimentaire. Les participants ont été répartis au hasard entre deux groupes : l'un suivant un régime méditerranéen (légumes et fruits de couleur, céréales complètes...), l'autre recevant des conseils diététiques standards – selon les recommandations de la British Dietetic Association.

Après six semaines, 62 % des participants qui avaient suivi le régime méditerranéen ont observé une réduction d'au moins 50 points sur l'échelle de sévérité des symptômes du SII (IBS-SSS), contre seulement 42 % dans le groupe suivant les conseils classiques. De plus, la fréquence des douleurs abdominales a significativement diminué chez les adeptes du régime méditerranéen. Et leur score moyen de qualité de vie s'est également amélioré.

Vers une nouvelle norme de soins ?

Cette étude suggère que le régime méditerranéen, déjà plébiscité pour ses bienfaits cardiovasculaires, pourrait être considéré comme une intervention diététique de première intention pour les personnes atteintes du SII. Riche en fruits, légumes, poissons gras, huile d'olive et pauvre en aliments ultra-transformés, ce régime semble avoir un impact global positif sur la santé digestive. Si ces résultats doivent encore être confirmés par des études plus longues et sur des populations plus larges, ils pourraient offrir un espoir concret aux millions de patients qui souffrent du syndrome.