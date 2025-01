Comment le régime méditerranéen booste-t-il notre cerveau ?

L'ESSENTIEL Le régime méditerranéen ne se contente pas de protéger notre santé : il booste aussi nos capacités cognitives via le microbiote intestinal, selon une étude américaine.

Menée sur des rats, elle révèle que cette alimentation, riche en huile d’olive, poissons et fibres, favorise des bactéries bénéfiques (Candidatus Saccharimonas) et améliore mémoire et flexibilité cognitive.

À l’inverse, un régime occidental, chargé en graisses saturées, est associé à des bactéries moins favorables (Bifidobacterium) et à de moindres performances.

Anti-inflammatoire, antioxydant, anti-maladie chronique... Les bienfaits du régime méditerranéen sur la santé ne sont plus à prouver. En venant modifier notre microbiote intestinal, ce type d’alimentation pourrait même également renforcer nos capacités cognitives. C’est ce que révèle une nouvelle recherche de l’Université Tulane, aux Etats-Unis, publiée dans la revue Gut Microbes Reports.

Un lien entre intestin et cerveau

Cette étude menée sur des rats montre que le régime méditerranéen, riche en fruits et légumes colorés, huile d’olive et poissons, transforme la composition de la flore intestinale. Par comparaison, les rongeurs nourris selon un régime occidental, chargé en graisses saturées et en sucres, présentaient une flore intestinale moins diversifiée. Ces différences bactériennes s’accompagnaient de meilleures performances cognitives chez les premiers : mémoire accrue, flexibilité cognitive et adaptation plus rapide à de nouvelles informations.

Les chercheurs ont observé chez eux des niveaux accrus de certaines bactéries, comme Candidatus Saccharimonas, associées à une meilleure mémoire. A l’inverse, des bactéries comme Bifidobacterium, plus présentes chez les rats nourris au régime occidental, étaient liées à une mémoire plus faible. "Nos résultats suggèrent que ce que nous mangeons influence nos performances cognitives, probablement en remodelant notre microbiote intestinal", résument les chercheurs dans un communiqué.

Une invitation à changer nos habitudes de vie

Bien que cette étude ait été réalisée sur des rongeurs, elle fournit des indices précieux sur les effets du régime méditerranéen chez les jeunes humains. Les rats, "équivalents" à des adolescents de 18 ans, ont montré que leur microbiote pouvait influencer leur développement cognitif et physique. Les scientifiques y voient une opportunité pour améliorer les performances académiques ou professionnelles chez les jeunes adultes.

Pour profiter des bienfaits de ce régime, il faut donc miser sur : l’huile d’olive comme principale source de matière grasse ; des légumes, des fruits et des céréales complètes en abondance pour les fibres ; des poissons et protéines maigres ; une consommation limitée de viandes rouges et graisses saturées.