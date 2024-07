Polyarthrite rhumatoïde : le régime méditerranéen peut améliorer la santé mentale des patients

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’une récente étude, 290 personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde sur 1.148 présentaient une dépression.

Le fait d’adopter le régime méditerranéen, principalement basé sur des aliments d'origine végétale, est associé à une probabilité plus faible de dépression chez les patients.

Une consommation plus élevée de légumes et de céréales complètes a contribué davantage à réduire les risques de symptômes dépressifs.

Entre 0,5 et 1 % de la population adulte est touchée par la polyarthrite rhumatoïde, selon l’Inserm. Cette maladie auto-immune, qui apparaît généralement entre 30 et 50 ans, touche plusieurs articulations. Deux à trois fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, elle se manifeste par des poussées de durée variable et des périodes d'accalmie. "Des recherches ont montré que l'inflammation joue un rôle essentiel dans la physiopathologie de la dépression et de la polyarthrite rhumatoïde. Le régime méditerranéen s'est avéré être une alimentation anti-inflammatoire saine", ont indiqué des scientifiques de l'université Xi'an Jiaotong (Chine).

Le régime méditerranéen est riche en aliments d’origine végétale

Afin d’évaluer les effets du régime méditerranéen sur la santé mentale des patients, ils ont décidé de mener une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Journal of Health. Pour rappel, ce régime est riche en fruits et légumes de saison, céréales complètes (pâtes complètes, riz complet, pain complet), légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots…), poissons (sardines, maquereau, hareng, saumon…), huiles végétales et fruits secs (noix, noisettes, amandes, pistache…). En revanche, la consommation de viandes rouges, produits laitiers (fromage, beurre, crème), produits raffinés et transformés (céréales pour le petit-déjeuner, pain de mie industriel, plats préparés…) doit être limitée.

Manger plus de légumes et de céréales complètes réduit les risques de dépression

L'analyse a porté sur 1.148 adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde âgés de plus de 20 ans, pour lesquels des données sur leur alimentation étaient disponibles. D’après les données, 25,26 % des participants souffraient de dépression. Les résultats ont montré qu’une forte adoption au régime méditerranéen était associée à une diminution du risque de dépression. Dans le détail, une consommation plus élevée de légumes et de céréales complètes a entraîné cette réduction des risques de symptômes dépressifs. "De futurs travaux à grande échelle sont nécessaires pour confirmer l’association entre le régime méditérannéen et la dépression chez les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.