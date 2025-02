Bien-être : comment profiter pleinement des avantages des vacances ?

Vous partez bientôt en vacances ? Cela est une bonne chose, car cette période d’arrêt de travail n’est pas seulement un avantage agréable, elle est essentielle à votre bien-être. C’est ce qu’ont mis en avant des chercheurs de l’université de Géorgie (États-Unis) dans une étude publiée dans la revue Journal of Applied Psychology. Dans le cadre de celle-ci, ils se sont appuyés sur une conclusion tirée par une ancienne méta-analyse : "Les avantages des vacances en terme de bien-être sont faibles et disparaissent rapidement, suggérant que les congés ne sont peut-être pas une opportunité de récupération si efficace pour améliorer le bien-être des employés."

Les avantages des vacances durent longtemps après le retour au travail

Cependant, depuis cette première méta-analyse, le nombre de recherches sur les vacances a augmenté, ce qui permet d'établir des estimations plus précises et de mieux comprendre les différents facteurs qui jouent un rôle dans le lien entre les vacances et le bien-être. Ainsi, l’équipe a passé en revue 32 travaux afin d'examiner comment les niveaux de bien-être des employés changent en raison des vacances. Les résultats ont révélé que les vacances, qui permettent de réduire l'impact négatif d'un stress et d'une tension professionnels prolongés, avaient un effet positif important sur le bien-être, et que les avantages persistent bien après le retour au travail. "En ce qui concerne les modérateurs, nos données suggèrent que la durée des vacances, la culture nationale et le nombre de jours de vacances obligatoires au niveau national modèrent cette association, mais le rôle du lieu de vacances (c'est-à-dire loin de chez soi, chez soi ou un mélange des deux) n'est pas clair", peut-on lire dans l’étude.

La façon dont vous passez vos vacances est très importante

Dans un deuxième temps, les auteurs se sont intéressés au lien entre les types d'activités et les expériences spécifiques de récupération pendant les vacances et le bien-être pendant et après les vacances à l'aide d'une méta-analyse de huit cohortes. D’après les données, le fait de se déconnecter mentalement du travail est crucial pour améliorer le bien-être. Les activités physiques, comme la natation ou la randonnée, sont apparues comme un autre facteur clé pour obtenir des avantages durables. Cela n’a pas été observé pour les vacances dites "passives", c’est-à-dire le fait de bronzer à la plage une bonne partie de la journée.

Dans les conclusions, les chercheurs conseillent aux employés de prévoir des jours tampons avant et après leur voyage. "Prendre le temps de faire vos valises et de vous préparer réduit le stress avant les vacances, tandis qu’avoir un jour ou deux pour vous réadapter après le retour peut faciliter la transition vers la vie professionnelle", ont-ils indiqué avant d’ajouter que face à ces résultats, les employeurs devraient encourager les salariés à prendre plus souvent des congés.