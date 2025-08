Noyades en hausse : comment se baigner en toute sécurité ?

L'ESSENTIEL Les noyades ont fortement augmenté cet été, selon Santé publique France qui indique qu’entre le 1er juin et le 23 juillet, il y a eu 702 noyades, dont 193 suivies de décès.

Les noyades augmentent cet été. Entre le 1er juin et le 23 juillet, il y a eu 702 noyades, dont 193 suivies de décès, selon Santé publique France (SpF). Sur la même période l’an passé, ces chiffres étaient respectivement de 468 et 133.

Toutes les classes d’âges concernées par la noyade

Les noyades ont donc augmenté de plus de 50 %, et les décès qui y sont liés de plus de 45 %. Dans le détail, 27 enfants et adolescents sont décédés en 2025 contre 15 en 2024. Mais ils ne sont pas les seules victimes. Chez les adultes, il y a eu 166 morts par noyade cette année, contre 118 en 2024.

“Le nombre total de noyades et de noyades suivies de décès ont varié selon l’âge : en 2025, 30 % du total des noyades et 4 % des noyades suivies de décès ont concerné les moins de 6 ans, détaille SpF. Pour les adultes, ces chiffres étaient respectivement de 54 % et 86 %.”

Ainsi, la proportion de noyades suivies de décès augmente avec l’âge : 3 % chez les 0-5 ans ; 10 % chez les 6-12 ans ; 30 % chez les 13-17 ans ; 44 % chez les adultes.

Apprendre à nager et toujours surveiller les enfants pour prévenir la noyade

Face à ces chiffres, SpF rappelle les conseils de prévention. À tous les âges, la première mesure est d’apprendre à nager. Le mieux est de le faire le plus tôt possible - avant 3 ans avec les bébés nageurs - mais vous pouvez le faire tout au long de la vie… Il n’est jamais trop tard !

Avant de se jeter à l’eau, plusieurs précautions doivent être prises : se renseigner sur les conditions météorologiques, s’informer sur les consignes de sécurité et les interdictions de baignade, tenir compte de sa forme physique (ne pas la surévaluer), ne pas boire d’alcool, rentrer progressivement dans l’eau pour éviter les chocs thermiques et s’équiper d’une bouée de nage si vous vous éloignez de la terre. Enfin, l’idéal est de toujours informer un proche que l’on se baigne et de privilégier les zones surveillées par des sauveteurs professionnels, qui pourront agir en cas de problème.

Avec des enfants, ce dernier conseil est d’autant plus important. Mais attention, même si des sauveteurs professionnels surveillent, les parents doivent toujours avoir un œil sur leurs petits bouts quand ils jouent au bord ou dans l’eau. “Les personnes qui sont en train de se noyer luttent pour respirer et ne parviennent pas en général à demander de l’aide, indique le Manuel MSD. Les enfants qui ne savent pas nager sont submergés en moins d’une minute.” L’idéal est de se baigner en même temps que les enfants et de les équiper de brassards ou de maillots de bain avec flotteurs adaptés à leur taille et à leur poids.