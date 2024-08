Noyades : un chiffre en baisse de 16 % en raison de la mauvaise météo de juin et juillet

L'ESSENTIEL Entre le 1er juin et le 31 juillet 2024, 612 noyades ont été enregistrés dans l’Hexagone et en outremer, dont 169 suivies de décès, selon un bilan de Santé publique France.

Ces chiffres sont en baisse de 16 % en comparaison de ceux de 2023.

Cette différence "s’explique par des conditions globalement moins favorables à la baignade en 2024 par rapport à 2023", à l’exception de la seconde quinzaine de juillet.

Le temps n’a pas été clément ces dernières semaines, mais cela a permis de réduire le nombre de noyades. Dans un bilan, paru le 9 août, Santé publique France révèle qu’entre le 1er juin et le 31 juillet 2024, 612 noyades ont été recensées en France (Hexagone et outremer). Ces altérations de la fonction respiratoire, résultant d'une submersion/immersion dans un liquide, ont entraîné le décès de 169 personnes. "La proportion de noyades suivies de décès (nombre de décès rapporté au nombre total de noyades) a été stable entre les deux années (24 % en 2023 et 28 % en 2024)."

Cette année, 53 % des noyades ont concerné des adultes, 33 % les moins de 6 ans, et 14 % les 6-17 ans. Les données montrent que ces deux derniers mois, 46 % des adultes, contre 6 % des enfants de moins de 6 ans sont morts d’une noyade. "Les décès par noyade en cours d’eau/plan d’eau ont concerné tous les âges alors que les décès par noyade chez les mineurs ont davantage eu lieu en piscine privée et chez les adultes en mer."

Une diminution de 16 % des noyades en raison des conditions météo défavorables

D’après l’autorité sanitaire, le nombre total de noyades recensées sur la période de surveillance en 2024 a baissé de 16 % par rapport à la même période en 2023. Cela "s’explique principalement par des conditions globalement moins favorables à la baignade en 2024 par rapport à 2023." En juin 2024, les températures de la première quinzaine ont été en dessous des normales saisonnières et au-dessus lors de la seconde quinzaine, plus précisément la barre des 30°C a été atteinte localement le 25 juin, selon Météo-France. En outre, il a beaucoup plu (+20 % par rapport aux normales 1991-2020) sur le territoire hexagonal.

Au mois de juillet, la température moyenne a été supérieure à la normale de 0,6°C à l’échelle nationale avec des températures en dessous des normales saisonnières lors de la première quinzaine. Cependant, à partir de mi-juillet, les températures ont fortement augmenté, avec plus de 40°C le 20 juillet pour la première fois de l’année et la première période de fortes chaleurs à l’échelle nationale à la fin du mois. "Du 16 au 31 juillet 2024, 272 noyades ont eu lieu, soit plus de 22 % par rapport à la même période en 2023", peut-on lire dans le point.

Noyade : les gestes pour se baigner en sécurité

Face à ces résultats, mettant en avant un nombre de noyades et de décès qui reste élevé, Santé publique France souligne la nécessité de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges, particulièrement pendant les périodes de fortes chaleurs comme actuellement. Elle rappelle qu’il faut surveiller de manière active et permanente les jeunes enfants avant et pendant la baignade. Il convient aussi, tout au long de l’année, d’apprendre aux tout-petits à nager le plus tôt possible et de les familiariser au milieu aquatique dès le plus jeune âge.

Pour les adultes, il est préconisé de respecter les consignes de sécurité et les interdictions de baignade, privilégier les zones de baignades surveillées, sécurisées par des sauveteurs professionnels, se renseigner sur les conditions météorologiques, reporter sa baignade en cas de trouble physique (fatigue, problèmes de santé, frissons…). Autres conseils : éviter toute consommation d’alcool avant de se baigner, prévenir un proche avant de se baigner, rentrer dans l’eau progressivement en mouillant sa tête, sa nuque et son ventre pour éviter les chocs thermiques.