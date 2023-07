Noyades : les cas sont plus fréquemment mortels en ce début d'été

L'ESSENTIEL 233 noyades, dont 84 décès, ont été recensés du 1er au 28 juin 2023.

Un pic de noyades a été constaté le 25 juin. Il s’agissait d’un dimanche où les conditions climatiques ont été globalement favorables à la baignade.

Les noyades suivies de décès concernent surtout les adultes.

Entre le 1er et le 28 juin 2023, 233 noyades ont été enregistrées en France. C’est ce qu’a révélé Santé Publique France dans son premier bilan estival sur les noyades enregistrées dans l’Hexagone durant le mois dernier. Dans ce point épidémiologique, l’ensemble des noyades accidentelles et d’origine indéterminée, prises en charge par une structure d’urgence ou suivies d’un décès sur le lieu de noyade, sont pris en compte.

Noyades : un pic le 25 juin

Selon les données, en juin, le nombre total de noyades a varié selon les jours de la semaine. Un pic a été observé le 25 juin. Ce jour correspond à un dimanche où les conditions climatiques ont été globalement favorables à la baignade sur l’ensemble du pays. "Sur la période, le nombre total de noyades en 2023 est en baisse de 25 % par rapport à 2021. Celui des noyades suivies de décès est stable. Par conséquent, la proportion de noyades suivies de décès en 2023 est supérieure par rapport à 2021 : 36 % vs 26 %", peut-on lire dans le rapport.

84 décès par noyade entre le 1er et le 28 juin

Ainsi, entre ces deux périodes, les noyades sont moins nombreuses, mais elles sont plus fréquemment mortelles. Parmi les noyades recensées en juin, 84 décès ont été rapportés. "Cette proportion de noyades suivies de décès concerne surtout les adultes : 62 % vs 5 % chez les moins de 6 ans", indique Santé publique France, qui précise que ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges.

Baignade : comment éviter les noyades ?

L’autorité rappelle les gestes simples à adopter pour se baigner en sécurité. Elle recommande de surveiller de manière active et permanente les jeunes enfants avant et pendant la baignade, de ne jamais les quitter des yeux lorsqu’ils jouent au bord de l’eau et de désigner un seul adulte par enfant pour la surveillance.

Pour les adultes, il est préconisé de respecter les consignes de sécurité et les interdictions de baignade, de privilégier les zones de baignade surveillées, de reporter la baignade en cas de trouble physique (fatigue, frissons…), d’éviter de consommer de l’alcool et de prévenir un proche avant de se baigner. Autre conseil : rentrer dans l’eau progressivement en mouillant sa tête, sa nuque et son ventre pour éviter les chocs thermiques.

"Tout au long de l’année, il convient d’apprendre aux enfants à nager le plus tôt possible et familiariser les enfants au milieu aquatique dès le plus jeune âge. Pour les adultes, il n’est jamais trop tard pour commencer à apprendre à nager", spécifie Santé publique France.