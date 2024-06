Noyades : la couleur du maillot de bain de votre enfant peut jouer un rôle dans sa sécurité

L'ESSENTIEL La couleur du maillot de bain "peut avoir un impact significatif sur sa visibilité dans l’eau, ce qui est crucial pour prévenir les noyades", selon des experts en sécurité aquatique.

Les couleurs fluo et vives, comme l’orange, le jaune et le vert, sont les plus visibles dans une piscine ou un lac.

En revanche, les couleurs sombres ou claires peuvent soit passer inaperçues, soit se fondre dans l’environnement.

Plus de 1.300 noyades ont été recensées au cours de l’été 2023. Selon les données de Santé publique France, publiées en mai dernier, 361 de ces asphyxies par inondation des voies respiratoires ont été suivies d’un décès. Récemment, plus précisément ce samedi 8 juin, un drame de ce type est survenu près de Toulouse. Dans le village de Lahage près de Rieumes (Haute-Garonne), un petit garçon de trois ans s'est noyé dans une piscine et n’a pas survécu, selon France Bleu.

"La visibilité dans l'eau peut être augmentée ou diminuée selon la couleur du maillot de bain"

Pour éviter ce type d’accident, il faudrait privilégier certaines couleurs de maillot de bain, d’après les experts en sécurité aquatique. "On ne parle pas assez de la couleur des maillots de bain en matière de sécurité publique. Pourtant, elle peut avoir un impact significatif sur sa visibilité dans l’eau, ce qui est crucial pour prévenir les noyades", ont déclaré, au CNN, Bernard Fisher, directeur de la santé et de la sécurité de l'American Lifeguard Association, et Wyatt Werneth, maître-nageur en Floride et porte-parole de l'American Lifeguard Association. "L’eau, ce n’est pas comme regarder à travers l’air. Même la moindre agitation de surface, l’éblouissement ou le mouvement dans l’eau peut provoquer une déformation des objets et des personnes. La visibilité dans l'eau peut être augmentée ou diminuée selon la couleur du maillot de bain ou des vêtements", a ajouté Natalie Livingston, co-fondatrice et propriétaire d'Alive Solutions.

Mettre un maillot de bain de couleur vive à son enfant pour éviter la noyade

Dans le cadre de tests menés de manière indépendante, les professionnels ont voulu déterminer les couleurs de maillot de bain qui permettent aux enfants de se baigner en sécurité. Pour cela, ils ont placé des maillots de bain de 14 couleurs différentes dans des piscines et des lacs et en eau calme puis très agitée afin d’en savoir plus sur leur visibilité. Selon les résultats, qui n’ont pas été publiés dans une revue scientifique, dans une piscine au fond clair, le rose fluo et l’orange fluo semblaient être les plus visibles. En revanche, les couleurs plus sombres apparaissaient sur le fond clair de la piscine, mais pouvaient souvent passer inaperçues à cause des ombres, des feuilles ou de la saleté.

Quant aux maillots de bain blancs et bleu clair, ils n'étaient pas aussi visibles et semblaient même disparaître complètement dans l’eau. "Les couleurs claires ou bleues ont tendance à ressembler à des points d'éblouissement ou à des reflets de nuages et à se fondre complètement dans l'environnement", a précisé Natalie Livingston.

Les résultats observés dans un lac étaient similaires. Les couleurs fluo (l’orange, le jaune et le vert) étaient les plus visibles. Cependant, ce n’était pas le cas du rose fluo. Les maillots de bain blancs sont apparus davantage en raison de la lumière réfléchissante, mais pas autant que les couleurs vives. "Dans l’ensemble, les couleurs vives se détachent plus clairement sur l'eau, ce qui permet aux sauveteurs et aux parents de repérer rapidement un enfant, en particulier en cas d'urgence. Ce conseil est aussi efficace en cas de disparition d’enfants sur la plage. Les couleurs vives vont nous aider à les localiser", a conclu Wyatt Werneth.