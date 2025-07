Noyades : une hausse des cas liée aux températures élevés en ce début d’été

L'ESSENTIEL Entre le 1er juin et le 2 juillet 2025, 429 noyades ont eu lieu en France.

Elles ont été suivies de 109 décès.

Ces augmentations sont survenues dans un contexte de températures élevées sur la seconde quinzaine de juin 2025, ayant entraîné un afflux des populations vers les sites de baignade pour se rafraîchir.

429. C’est le nombre de noyades enregistrées en France, entre le 1er juin et le 2 juillet 2025, selon le dernier bilan publié par Santé publique France. Elles ont été suivies de 109 décès, soit une proportion de 25 %. "Le nombre total de noyades et le nombre de noyades suivies de décès recensés en 2025 sur la période considérée sont en forte hausse par rapport à la même période en 2024 (respectivement 429 contre 220 soit + 95 % et 109 contre 69 soit + 58 %)." En revanche, la proportion de noyades suivies de décès (à savoir le nombre de décès rapporté au nombre total de noyades) a été globalement stable (31 % en 2024 et 25 % en 2025).

Noyades : les enfants de 0 à 5 ans et de 6 à 12 ans sont plus concernés

D’après les données, la hausse du nombre total de noyades en 2025 par rapport à 2024 a concerné toutes les classes d’âge, mais particulièrement les enfants de 0 à 5 ans (+ 155 %) et ceux âgés de 6 à 12 ans (+ 153 %). Dans le détail, les noyades suivies de décès, ont concerné 19 enfants et adolescents en 2025 contre 8 en 2024. "L’augmentation du nombre de noyades suivies de décès a concerné principalement les adolescents (13-17 ans) avec 11 décès en 2025 vs 3 en 2024. Chez les adultes, ce nombre a augmenté passant de 61 à 90 décès."

En termes de région et département, le nombre total de noyades a été globalement plus élevé dans les régions du sud et les régions côtières. Selon l’autorité sanitaire, 107 noyades ont été rapportées en Provence-Alpes-Côte d’Azur, 78 en Occitanie, 64 en Nouvelle-Aquitaine et 37 en Auvergne-Rhône-Alpes. Ces territoires, les plus touristiques de l’Hexagone, disposent de plusieurs piscines privées familiales et d’un nombre important de cours d’eau et plans d’eau.

"Chez les enfants et adolescents, 15 noyades suivies de décès en cours d’eau (78 % de tous les lieux) ont été recensées contre 3 en 2024 sur la même période. Ces décès concernaient principalement les mineurs de plus de 10 ans (13 parmi ces 15 décès). En 2025, si les noyades ont concerné tous les âges et tous les lieux, les décès par noyade en cours d’eau/plan d’eau ont représenté 60 % des décès par noyade quel que soit l’âge."

Pourquoi les noyades ont-ils brutalement augmenté en 2025 ?

Santé publique France indique que la hausse des noyades est portée par la météo. Entre le 1er juin et le 2 juillet 2025, le nombre quotidien de noyades a varié selon les jours de la semaine et les épisodes de vigilance canicule. Plus précisément, avec une température maximale dépassant 35 °C sur plus de la moitié du territoire et un ensoleillement excédentaire, les Français étaient nombreux à se rendre dans des lieux de baignade pour se rafraîchir. Ainsi, le nombre quotidien de noyades est globalement plus important les jours de vigilance canicule, les week-ends et pendant les vacances. "À l’inverse, les températures de juin 2024 ont été globalement conformes aux normales saisonnières avec une pluviométrie excédentaire sur le territoire hexagonal par rapport à la normale saisonnière de référence."

Face à ces résultats, l’autorité sanitaire souligne la nécessité de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges, particulièrement en amont et pendant les périodes de fortes chaleurs. "Le risque de noyade lors de baignades en cours d’eau/plan d’eau non aménagés est réel, et augmenté en cas de consommation d’alcool. La réglementation (notamment les interdictions de baignade) doit être respectée quel que soit l’âge."