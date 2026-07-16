Ebola Bundibugyo : un traitement est actuellement testé

L'ESSENTIEL L'épidémie d'Ebola, causée par le virus Bundibugyo en RDC et en Ouganda, constitue une "urgence de santé publique de portée internationale".

En deux mois, elle a fait plus de 700 morts pour près de 2.000 malades. Le nombre de cas pourrait être encore plus important.

Un premier essai clinique visant à évaluer l'efficacité de l'antiviral obeldesivir contre le virus Ebola Bundibugyo a été lancé.

Officiellement, l'épidémie d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo et en Ouganda depuis 2 mois, a fait plus de 700 morts pour près de 2.000 malades. Toutefois, le nombre de cas pourrait être "au moins deux à quatre fois" plus élevé que cette estimation, a prévenu Chikwe Ihekweazu, directeur du programme de l'OMS de gestion des situations d'urgence sanitaire, lors du conférence.

L’OMS a toutefois une bonne nouvelle. Un essai clinique a été lancé en RDC le 14 juillet pour évaluer l’efficacité d’un antiviral sur la souche d'Ebola, responsable de cette épidémie.

Ebola Bundibugyo: l’antiviral a montré une efficacité dans des essais précliniques

L’épidémie en cours en RDC est causée par le virus Ebola Bundibugyo. Contrairement à la souche Ebola-Zaïre, aucun vaccin ni traitement spécifique permettent actuellement de lutter contre lui. En trouver un est ainsi devenu une priorité, et les scientifiques ont bien avancé sur le sujet : l’antiviral obeldesivir va être testé sur des personnes exposées au Ebola Bundibugyo, lors d’un essai clinique baptisé EBO-PEP.

Ce médicament expérimental a été développé par le laboratoire pharmaceutique américain Gilead Sciences. Il se prend par voie orale. Si les chercheurs s'intéressent au produit, c’est qu’il a déjà montré son efficacité contre des filovirus, dont le virus Bundibugyo, lors de tests précliniques.

Un essai clinique visant les 1.000 participants

"Les inclusions de participants dans ce premier essai clinique débutent le 14 juillet 2026 dans la province d’Ituri en RDC, épicentre de l’épidémie, avec l’appui, sur place, des organisations humanitaires ALIMA (The Alliance for International Medical Action) et Médecins sans frontières. Les premiers patients sont recrutés dans les centres PEP construits aux abords des centres de traitement Ebola opérés par ALIMA à Bunia et Rwampara", explique l’ANRS Maladie infectieuses émergentes sur son site.

Pour ce premier essai clinique, les chercheurs tablent sur un échantillon de près de 1.000 participants. Pour être inclus, les volontaires doivent avoir plus de 12 ans et avoir été en contact direct avec un cas confirmé (personne malade excrétant le virus, cadavre ou piqûre par une seringue contaminée), dans les cinq jours qui suivent. De plus, ils ne doivent pas montrer de signes ou de symptômes de la maladie. Ils seront suivis quotidiennement pendant 21 jours, avec une visite finale à 42 jours.

"Chaque découverte commence par l'espoir", souligne le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Si ce traitement s'avère efficace chez les personnes à haut risque après exposition, cela pourrait représenter un progrès majeur" dans la prévention du développement de la maladie chez les cas contacts.