Loi sur l’aide à mourir : un long chemin politique, éthique et sociétal

L'ESSENTIEL Le texte de la loi sur l'aide à mourir devrait être adopté ce mercredi 15 juillet par l'Assemblée Nationale.

Le texte est nourri notamment par les conclusions d'une convention citoyenne rendues en 2023.

Le texte qui pourrait être définitivement adopté ce mercredi instaure un droit à l'aide à mourir réservé à des situations très encadrées.

La question de l'aide à mourir ne surgit pas avec le texte actuellement débattu. Depuis le début des années 2000, la France a progressivement fait évoluer sa législation afin d'améliorer les droits des personnes en fin de vie, sans jamais franchir le pas de l'euthanasie ou du suicide assisté.

La première étape majeure intervient en 2005 avec la loi Leonetti. Ce texte interdit "l'obstination déraisonnable", anciennement qualifiée d'acharnement thérapeutique. Il permet aux médecins de limiter ou d'arrêter des traitements devenus inutiles ou disproportionnés lorsque ceux-ci ne font que prolonger artificiellement la vie.

Cette loi constitue alors une avancée importante, mais elle ne répond pas à toutes les situations dramatiques rencontrées par certains patients atteints de maladies incurables.

En 2016, la loi Claeys-Leonetti vient compléter ce dispositif. Elle crée notamment le droit à une sédation profonde et continue jusqu'au décès dans certaines situations très encadrées. Les directives anticipées acquièrent également une valeur juridique renforcée.

Malgré ces progrès, de nombreuses associations de patients, dont l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), estiment que la législation française reste insuffisante comparée à celle de plusieurs pays européens, comme la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore l'Espagne.

Les affaires médiatiques relancent le débat

Au fil des années, plusieurs affaires très médiatisées vont profondément marquer l'opinion publique.Les cas de Vincent Humbert, Vincent Lambert ou encore Alain Cocq illustrent les limites de la législation française face à certaines situations de souffrance extrême.

Chaque nouvelle affaire ravive les interrogations sur la liberté de choisir sa fin de vie, le rôle des médecins et les limites de l'accompagnement palliatif. Parallèlement, les enquêtes d'opinion montrent une évolution constante de la société française. Depuis plusieurs années, une large majorité des Français se déclare favorable à une évolution de la loi autorisant une forme d'aide active à mourir sous conditions strictes.

Emmanuel Macron ouvre officiellement le chantier

Pendant sa campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron se montre favorable à l'ouverture d'un débat sur la fin de vie, sans toutefois s'engager sur une réforme immédiate. Le sujet reste en suspens durant son premier quinquennat.

Un premier tournant intervient en 2021 lorsqu'une proposition de loi portée par le député Olivier Falorni est examinée à l'Assemblée nationale. Les débats sont interrompus par des milliers d'amendements déposés par plusieurs députés, empêchant le vote final du texte malgré une majorité favorable à son premier article.

Après sa réélection, Emmanuel Macron choisit une autre méthode. En septembre 2022, il confie à une Convention citoyenne le soin de réfléchir à l'avenir de la fin de vie en France.

La Convention citoyenne change la donne

Composée de 184 citoyens tirés au sort, la Convention citoyenne travaille pendant plusieurs mois en auditionnant médecins, juristes, philosophes, représentants religieux, associations de patients et spécialistes des soins palliatifs. En avril 2023, ses conclusions sont sans ambiguïté.

Les citoyens estiment que le cadre actuel ne répond plus à toutes les situations rencontrées et se prononcent majoritairement en faveur d'une ouverture de l'aide active à mourir, tout en demandant un développement massif des soins palliatifs.

Le gouvernement décide alors de construire une réforme articulée autour de deux piliers : renforcer les soins palliatifs et créer un droit encadré à l'aide à mourir. Cette approche est présentée comme la recherche d'un "modèle français" conciliant autonomie du patient et protection des plus vulnérables.

Un premier projet interrompu par la dissolution

Au printemps 2024, le gouvernement présente officiellement son projet de loi. Les débats débutent à l'Assemblée nationale. Les députés adoptent plusieurs articles essentiels définissant les critères d'accès à l'aide à mourir, les modalités de décision médicale ainsi que les garanties entourant cette nouvelle procédure.

Mais le 9 juin 2024, la dissolution de l'Assemblée nationale provoque l'arrêt brutal des travaux parlementaires. Le texte disparaît de l'ordre du jour avant même le vote solennel. Pour ses partisans, c'est un immense coup d'arrêt après plusieurs années de préparation.

Une relance sous une nouvelle forme

Après les élections législatives, le dossier revient progressivement sur la table. Le gouvernement choisit finalement de séparer le projet initial en deux propositions de loi distinctes : l'une consacrée aux soins palliatifs, l'autre au droit à l'aide à mourir.

Cette stratégie vise à éviter que le développement des soins palliatifs ne soit éclipsé par les débats sur l'euthanasie et le suicide assisté.

En mai 2025, l'Assemblée nationale adopte très largement la proposition de loi créant un droit à l'aide à mourir, tandis que le texte sur les soins palliatifs est adopté à l'unanimité.

Une navette parlementaire particulièrement mouvementée

L'examen au Sénat se révèle beaucoup plus difficile. La chambre haute rejette à plusieurs reprises le texte relatif à l'aide à mourir, estimant que les garanties offertes aux personnes vulnérables demeurent insuffisantes. Les débats portent notamment sur les critères médicaux d'éligibilité, la notion de souffrance insupportable, la procédure d'évaluation des demandes et la clause de conscience des professionnels de santé.

L'Assemblée nationale adopte ensuite de nouveau le texte lors de nouvelles lectures, confirmant sa volonté d'ouvrir ce nouveau droit. La navette parlementaire se poursuit durant plusieurs mois, illustrant les profondes divergences entre les deux chambres.

Le texte soumis aujourd'hui au vote

Le texte qui pourrait être définitivement adopté ce mercredi instaure un droit à l'aide à mourir réservé à des situations très encadrées. Le patient devra être majeur, capable d'exprimer une volonté libre et éclairée, souffrir d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale, provoquant des souffrances réfractaires aux traitements.

La procédure prévoit une évaluation médicale, un délai de réflexion et une vérification jusqu'au dernier moment du consentement du patient. L'administration de la substance létale devra, en principe, être réalisée par le patient lui-même ; un médecin ou un infirmier ne pourra intervenir que si celui-ci est physiquement incapable de le faire. Une clause de conscience permettra aux professionnels de santé de refuser de participer à la procédure, tout en orientant le patient vers un confrère volontaire.

Un vote historique, mais pas la fin du débat

Si l'Assemblée nationale adopte définitivement le texte, la France rejoindra les pays européens ayant légalisé, sous certaines conditions, une forme d'aide à mourir.

Pour autant, le débat est loin d'être clos. Plusieurs responsables politiques et le premier Ministre Sébastien Lecornu lui-même ont déjà annoncé leur intention de saisir le Conseil constitutionnel afin de vérifier la conformité de la loi aux principes fondamentaux. Cette étape pourrait retarder son entrée en vigueur de plusieurs semaines.

Au-delà de la bataille juridique, les discussions devraient se poursuivre autour de l'organisation concrète du dispositif, de la formation des soignants et, surtout, du développement des soins palliatifs. Beaucoup de professionnels rappellent que l'amélioration de leur accès demeure un enjeu majeur, indépendamment du débat sur l'aide à mourir.