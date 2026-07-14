Les jeux vidéo sont-ils meilleurs pour le cerveau qu'on ne le pense ?

L'ESSENTIEL Une méta-analyse de 133 études suggère que les jeux vidéo sont associés à de légers bénéfices cognitifs.

Les effets les plus marqués concernent la mémoire, l'attention visuelle et les capacités spatiales.

Selon les chercheurs, les jeux vidéo pourraient, à terme, être intégrés à des programmes de stimulation cognitive ou de maintien des fonctions cérébrales chez les personnes âgées.

Régulièrement accusés de nuire à la concentration ou de favoriser la sédentarité, les jeux vidéo pourraient aussi avoir des effets positifs sur certaines capacités cognitives. C’est la conclusion d’une vaste méta-analyse publiée dans la revue Acta Psychologica, qui a passé à la loupe vingt ans de recherches.

Les effets des jeux vidéo sur la mémoire

Les scientifiques se penchent depuis longtemps sur les effets des jeux vidéo sur le cerveau, avec des résultats parfois contradictoires. Certaines études mettaient en avant des bénéfices, d'autres ne constataient que peu d'améliorations dans la vie quotidienne. Pour y voir plus clair, les auteurs de cette nouvelle recherche ont analysé 133 travaux publiés entre 2005 et 2025, représentant au total plus de 14.000 participants. Les études retenues comparaient les performances de joueurs et de non-joueurs, évaluaient les liens entre le temps de jeu et les capacités cognitives, ou encore des programmes d'entraînement utilisant les jeux vidéo.

Au bout du compte, cinq grands domaines cognitifs ont été examinés : la mémoire, les capacités spatiales, l'attention visuelle, le contrôle cognitif et l'intelligence. Et les résultats sont clairs : la pratique des jeux vidéo est associée à des avantages cognitifs certes modestes, mais statistiquement significatifs, en particulier concernant la mémoire. "La mémoire est le domaine pour lequel l'association apparaît la plus constante", probablement parce que de nombreux jeux sollicitent régulièrement cette fonction, précisent les chercheurs dans un communiqué.

Les comparaisons entre joueurs et non-joueurs ont aussi montré de meilleures performances chez les joueurs pour les performances spatiales, l'attention visuelle, le contrôle cognitif et certaines mesures de l'intelligence.

Favoriser la stimulation cognitive chez les seniors ?

L’équipe de scientifiques précise que cette méta-analyse, qui reste observationnelle et n’établit pas de lien de cause à effet, ne permet pas d'affirmer que les jeux vidéo améliorent directement les capacités cognitives. Cela dit, ils pourraient, à terme, trouver leur place dans des programmes de stimulation cognitive, d'apprentissage ou de maintien des fonctions cérébrales chez les personnes âgées, notamment celles atteintes de troubles de la mémoire caractéristiques de l'Alzheimer.

Pour confirmer cette piste, les auteurs appellent à mener de grandes études longitudinales afin de mieux comprendre quels mécanismes de jeu procurent les bénéfices les plus durables.