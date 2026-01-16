Jeux vidéo : le nombre d’heures au-delà duquel la santé est impactée

L'ESSENTIEL Jouer aux jeux vidéo plus de 10 heures par semaine impacte la santé.

Cela a des conséquences sur l'alimentation, le sommeil et l'IMC.

Les chercheurs préconisent d'adopter des routines plus saines comme faire des pauses dans les jeux vidéo, éviter de jouer tard le soir et choisir des collations plus saines.

Les jeux vidéo se sont glissés dans nos quotidiens depuis des décennies, et plus particulièrement dans celui des jeunes. D’ailleurs de nombreux professionnels de santé et de l’enfance mettent en garde contre une utilisation excessive qui peut avoir des répercussions sur la santé physique et psychique des gamers.

Mais à quel moment ce plaisir ludique peut devenir mauvais pour sa santé. C’est ce qu’ont déterminé les chercheurs de l’université Curtin dans leur étude Nutrition qui paraîtra dans le numéro de la revue Nutrition du mois d’avril 2026.

Alimentation, IMC, sommeil : plus de 10 heures par semaine de jeux vidéo est nocif pour la santé

Pour évaluer les effets des jeux vidéo sur la santé, l’équipe a interrogé 317 étudiants de cinq universités australiennes, dont l'âge médian était de 20 ans. Ils ont été répartis en trois groupes en fonction de leur temps de jeu : les joueurs occasionnels (0 à 5 heures hebdomadaires), les réguliers (5 à 10 heures) et les gamers intensifs (plus de 10 heures par semaine). Leur alimentation, leur poids et la qualité de leur sommeil ont ensuite été évalués.

Résultat : le bilan santé était assez similaire chez les joueurs occasionnels et réguliers. En revanche, la santé se détériorait "considérablement" chez les étudiants qui dépassaient les 10 heures hebdomadaires sur les consoles et les ordinateurs. Ces derniers avaient une alimentation de moins bonne qualité et une prévalence plus élevée d’obésité par rapport aux deux autres groupes.

Les amateurs de gaming les plus assidus avaient un IMC médian de 26,3 kg/m², soit un surpoids. Les deux autres groupes étaient dans une fourchette d’IMC “saine” de 22,2 kg/m² et 22,8 kg/m² pour les joueurs occasionnels et les réguliers.

"Chaque heure supplémentaire de jeu par semaine était liée à une baisse de la qualité de l'alimentation, même après avoir pris en compte le stress, l'activité physique et d'autres facteurs liés au mode de vie", précise le professeur Mario Siervo de la Curtin School of Population Health dans un communiqué.

Les trois groupes affichaient une qualité de sommeil médiocre, mais elle était encore plus mauvaise chez les gamers intensifs et modérés que chez les joueurs occasionnels.

Jeux vidéo : il faut adopter de bonnes habitudes

"Cette étude ne prouve pas que les jeux vidéo causent ces problèmes, mais elle met en évidence une tendance claire selon laquelle une pratique excessive des jeux vidéo pourrait être liée à une augmentation des facteurs de risque pour la santé", explique le professeur Siervo. "Nos données suggèrent qu’une pratique du jeu vidéo faible à modérée est généralement sans danger, mais qu’une pratique excessive peut nuire à des habitudes saines comme une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur et une activité physique régulière."

Pour lui, il est important de sensibiliser les jeunes sur les risques de santé accrus au-delà de 10 heures de jeux vidéo par semaine. "Les habitudes acquises à l’université persistent souvent à l’âge adulte. Adopter des routines plus saines, comme faire des pauses dans les jeux vidéo, éviter de jouer tard le soir et choisir des collations plus saines, peut contribuer à améliorer leur bien-être général", conclut-il.