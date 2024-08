Santé mentale : les jeux vidéo améliorent le bien-être

L'ESSENTIEL Jouer à des jeux vidéo améliore le bien-être mental, selon une étude japonaise.

Toutefois, l’ampleur de l’effet du jeu était influencée par divers facteurs socio-économiques tels que le sexe, l’âge, l’emploi, la structure familiale ainsi que la console possédée.

Par ailleurs, l'effet bénéfique n'était décroissant au delà de 3 heures de jeu par jour.

Les effets des jeux vidéo sur le psychisme de ses utilisateurs sont source de nombreux questionnements. Une récente étude menée au Japon – berceau et acteur important de ce secteur – assure pour sa part qu’avoir une console n’est pas néfaste pour le bien-être mental.

Les travaux de cette équipe composée de chercheurs de l'Université d'Osaka, de l'École de médecine de l'Université Hamamatsu, de l'Université d'économie de la ville de Takasaki, de l'Institut national de hautes études politiques et de l'Université Nihon, ont été publiés dans la revue Nature Human Behavior.

Les jeux vidéo associés à un bien-être mental accru

Pour évaluer les effets des jeux vidéo sur le bien-être mental de ses adeptes, les chercheurs ont lancé une grande enquête auprès de résidents japonais âgés de 10 à 69 ans pendant l'épidémie de la Covid-19. 97.602 réponses ont été obtenues et analysées.

L’équipe a constaté que la possession d'une console de jeu améliorait le bien-être mental. Selon ses calculs, elle réduit la détresse psychologique et améliore la satisfaction dans la vie de 0,1 à 0,6 écart-type.

"Nos résultats remettent en question les stéréotypes courants selon lesquels les jeux sont nocifs ou ne procurent qu'une euphorie temporaire", assure l'auteur principal, Hiroyuki Egami, dans un communiqué. "Nous avons montré que le jeu peut améliorer la santé mentale et la satisfaction de vivre chez un large éventail d'individus."

Toutefois, l’ampleur de l’effet du jeu était influencée par divers facteurs socio-économiques tels que le sexe, l’âge, l’emploi, la structure familiale ainsi que les caractéristiques de la console possédée.

Jeux vidéo et santé mentale : il ne faut pas dépasser 3 heures par jour

Si les jeux vidéo semblent bons pour le moral, l’étude précise qu’il ne faut pas en abuser non plus. "Notre expérience a montré que le jeu vidéo avait un impact positif sur le bien-être mental, mais que jouer pendant plus de 3 heures avait des bénéfices psychologiques décroissants", indiquent leurs auteurs dans leur article paru le 19 août 2024.

Pour eux, leurs travaux montrent entre autres "la nécessité de recherches plus approfondies sur les mécanismes sous-jacents aux effets du jeu vidéo sur le bien-être mental".