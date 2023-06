Jeux vidéo : les hommes sont plus combatifs face aux personnages féminins

Si vous voulez gagner à World of Warcraft, Guild Wars 2 ou tout autre jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG), privilégiez les personnages masculins. La raison ? Une étude récente assure que les joueurs masculins se montrent plus compétitifs envers un personnage féminin, même si ce dernier est contrôlé en réalité par un homme.

Les joueurs masculins sont plus combatifs face aux personnages féminins

"Les stéréotypes courants supposent que les hommes ont tendance à être plus agressifs, tandis que les femmes sont plus passives, et que dans un environnement compétitif, les hommes s'efforceraient davantage de dominer alors que les femmes ne le feraient pas. C'est «l'effet de dominance»", explique Xinlei (Jack) Chen, auteur principal de la recherche publiée dans la revue Marketing Science. Pour vérifier cela, l'équipe s'est intéressée à l'univers des jeux vidéo en ligne.

Elle a ainsi obtenu des données d'une société chinoise de MMORPG incluant des informations sur les activités de jeu des joueurs, telles que le nombre de combats auxquels ils participent et leurs performances dans ces combats ainsi que des éléments sur leur identité comme le sexe et l'âge. L'échantillon final comprenait 79.957 combats PVP (Player versus Player : joueur contre joueur en français) parmi 20.144 joueurs uniques.

L'analyse montre que les participants masculins ont tendance à mieux performer dans les compétitions mixtes, remportant un taux de victoire plus élevé que les joueuses. Et cela ne serait pas lié à une plus grande dextérité ou connaissance des jeux... mais à leur esprit de compétition face aux femmes. En effet, lorsqu'ils affrontent des personnages féminins, leur motivation et leur niveau d'effort sont plus importants. Et l'effet s'observe aussi si le concurrent dirigeant le caractère est en réalité un homme.

En revanche, les femmes ne sont pas affectées par le sexe de leur adversaire : leurs performances sont semblables dans tous les cas.

Stéréotypes : cacher son identité en ligne, la solution ?

Si les chercheurs ont confirmé que les stéréotypes de genre apparaissent pendant la compétition interpersonnelle et affectent le résultat, ils remarquent que "la raison en est non pas que les femmes sont soumises, mais plutôt, lorsque les hommes perçoivent leur adversaire comme une femme, ils sont plus susceptibles d'exercer un effort accru qu'ils ne le feraient s'ils percevaient leur concurrent comme un homme". Pour eux, les joueuses peuvent casser le biais existant chez la gent masculine tout simplement en dissimulant leur genre pendant une compétition.

"Grâce à nos recherches, nous avons découvert que les femmes réussissaient mieux lorsqu'elles dissimulaient activement leur genre dans les jeux vidéo en ligne", explique l'expert. "Pour comprendre ces résultats, vous devez savoir que les jeux vidéo en ligne peuvent être un environnement toxique pour les femmes. Selon une enquête du Pew Research Center sur le harcèlement en ligne en 2014, les joueuses subissent un harcèlement plus grave que les participants masculins, comme le stalking (traquer en anglais, NDLR), le harcèlement sexuel et l'intimidation soutenue", rappelle l'auteur dans un communiqué.