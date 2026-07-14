Boire du café est-il bénéfique pour le foie ?

L'ESSENTIEL Une vaste étude associe le café à un risque plus faible de maladies du foie.

Les bénéfices apparaissent dès une à deux tasses par jour.

Les chercheurs rappellent toutefois que la prévention repose avant tout sur un mode de vie sain.

Et si votre café du matin protégeait aussi votre foie ? C’est l’hypothèse d’une vaste étude menée une équipe de la Cedars-Sinai Health Sciences University, aux Etats-Unis. Publiée dans la revue Clinical Gastroenterology and Hepatology, elle montre que boire régulièrement du café, deuxième boisson la plus consommée au monde après l’eau, est associé à un risque plus faible de cirrhose, de cancer du foie et de décès liés à une maladie hépatique.

Une étude sur plus de 350.000 personnes

Les chercheurs ont analysé les données de plus de 350.000 participants de la UK Biobank, suivis pendant une durée médiane de 13 ans, tous indemnes de cirrhose ou de cancer du foie au début de l'étude. Les résultats sont clairs : les personnes qui buvaient cinq tasses de café ou plus par jour présentaient un risque de cirrhose réduit de 32 %, un risque de cancer du foie diminué de 47 % et un risque de décès lié à une maladie du foie inférieur de 42 %, comparativement aux non-buveurs. Les bénéfices étaient toutefois déjà visibles dès une à deux tasses quotidiennes, et semblaient atteindre un maximum autour de trois à quatre tasses par jour.

La recherche ne s'est pas limitée aux statistiques. Les volontaires buvant davantage de café présentaient également moins de graisse, de fer, de fibrose et d'inflammation du foie sur les IRM. Leurs analyses sanguines révélaient aussi davantage de protéines associées à un bon fonctionnement du foie et moins de marqueurs liés aux lésions et à l'inflammation. "Ces données permettent de mieux comprendre les mécanismes biologiques qui pourraient expliquer l'association entre le café et une meilleure santé hépatique", explique le Dr Hyunseok Kim, auteur principal de l'étude, dans un communiqué.

Le café ne remplace pas les bonnes habitudes

Fait surprenant, les scientifiques ont observé des bénéfices comparables avec le café caféiné et décaféiné, suggérant que la caféine n'est probablement pas le seul composé protecteur. Ils prévoient désormais d’identifier les molécules responsables de cet effet.

Le Dr Ju Dong Yang, directeur du programme sur le cancer du foie à Cedars-Sinai, reste prudent : "Nos résultats soutiennent une consommation modérée de café chez les personnes qui l'apprécient et le tolèrent bien. En revanche, nous ne recommandons pas de commencer à boire du café uniquement pour protéger son foie."

Les experts rappellent que la prévention repose avant tout sur le maintien d'un poids de santé, une faible consommation d'alcool, une activité physique régulière ou encore le contrôle de la glycémie, de la tension artérielle et du cholestérol.