Le café a-t-il un effet sur la santé mentale ?

L'ESSENTIEL Une consommation modérée de café, soit deux ou trois tasses par jour, réduit les risques de troubles mentaux.

Cet effet bénéfique est plus marqué chez les hommes.

Par contre, la consommation de cinq tasses ou plus par jour était associée à un risque plus élevé de troubles mentaux.

Le café divise. Pour certains, il s’agit de la meilleure boisson du monde, pour d’autres, elle est très surfaite. Ces divergences se voient aussi dans la littérature scientifique. Certaines études assurent que l’or noir aide à protéger le cerveau et ralentir le vieillissement, d’autres mettent en garde contre les effets sur le cœur ou les yeux en cas d’excès.

Les travaux continuent pour tenter de tirer les choses au clair. En se concentrant sur l’impact du café sur la santé mentale, des chercheurs chinois ont découvert que le breuvage riche en antioxydants pouvait réduire les risques de troubles psychiques. Toutefois, cela dépendait de la quantité bue ainsi que du sexe du consommateur.

Troubles mentaux : les hommes bénéficient davantage des effets protecteurs du café

Pour avoir une vision claire des effets du café sur la santé mentale, l’équipe a repris les dossiers de plus de 460.000 participants de la cohorte baptisée UK Biobank. Ils avaient entre 40 et 69 ans et avaient été suivis pendant un temps médian de 13,4 ans. Durant cette période, leur consommation de café et leur santé mentale étaient évaluées par le biais de questionnaires et d’évaluations. Au total, 18.220 cas de troubles de l’humeur et 18.547 cas de troubles liés au stress ont été enregistrés.

L’analyse des données a révélé que boire deux à trois tasses de café par jour réduisait les risques de troubles mentaux, surtout chez les hommes. Une association en forme de J a également été mise en évidence. C’est-à-dire que les personnes qui buvaient moins ou plus de 2 à 3 tasses par jour ne bénéficiaient pas des effets protecteurs de la boisson observés.

Pour les chercheurs, ces résultats suggèrent qu'une "consommation modérée de café pourrait être bénéfique pour la santé mentale".

Comment le café agit sur la santé mentale ?

Les auteurs de l’étude parue dans Journal of Affective Disorders, le 15 avril 2026 ont tenté d’expliquer l’origine de l’effet protecteur sur la santé psychique des consommateurs modérés de café. Pour eux, cela pourrait provenir des nombreux composés bioactifs, présents dans les grains, qui ont des propriétés anti-inflammatoires, et plus particulièrement de la caféine.

Ils avancent qu’elle protège des troubles mentaux grâce à l’activation des récepteurs A1R, associée à des effets antidépresseurs et neuroprotecteurs, mais aussi à l’inhibition des récepteurs A2AR. Ces derniers sont notamment connus pour être impliqués dans les troubles liés au stress comme l’anxiété chronique.