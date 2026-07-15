Sommeil : combien de temps faut-il pour s’endormir ?

L'ESSENTIEL Il faut en moyenne entre 10 et 20 min pour s'endormir.

Avoir des horaires de sommeil réguliers, faire de l'exercice et éviter la caféine aident à mieux dormir.

Si les difficultés d'endormissement persistent, il faut consulter un médecin.

Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil. Certains s’endorment dès qu’ils ont la tête posée sur l’oreiller tandis que d’autres tournent des heures avant de tomber dans les bras de Morphée. La Dr Michelle Drerup, spécialiste en médecine comportementale du sommeil à la Cleveland Clinic, revient sur ce moment fondamental pour le sommeil qu’est l'endormissement et partage ses astuces pour le faciliter.

Temps d’endormissement : il ne faut pas se coucher sans avoir sommeil

"En général, il faut compter entre 10 et 20 minutes pour s'endormir. S'endormir plus vite n'est pas forcément mieux, car si vous vous endormez en moins d'une minute, cela peut indiquer un manque de sommeil ou un trouble du sommeil sous-jacent", explique la Dr Michelle Drerup, sur le site de son hôpital.

Toutefois, pas de panique si vous vous endormez en 7 ou 25 min. L’experte précise que la fourchette qu’elle a donnée correspond au temps moyen et qu’il peut varier d’une personne à l’autre. En réalité, le temps d’endormissement n’est problématique surtout que s’il entraîne un manque de sommeil ou provoque du stress.

Pour faire arriver le marchand de sable plus rapidement, elle conseille de maintenir un horaire de sommeil régulier, d'avoir une activité physique suffisante dans la journée et d'éviter la caféine le soir. Il est aussi recommandé d’avoir une chambre sombre, calme et fraîche (entre 18 et 19 degrés). Il est préférable aussi d’éteindre les écrans une heure avant le coucher.

La spécialiste insisté aussi sur le fait qu'il ne faut pas aller se coucher avant d'avoir réellement sommeil ou d'être somnolent.

Problème d’endormissement : il ne faut pas hésiter à consulter

Si les difficultés d’endormissement se pérennisent ou affectent la journée et la santé (fatigue, mauvaise humeur, baisse de vigilance…), il faut consulter un professionnel de santé. Il pourra proposer des solutions pour résoudre ce problème ou même trouver des causes sous-jacentes.

"L’une des causes les plus fréquentes des troubles de l’endormissement est l’insomnie chronique, qui rend l’endormissement plus difficile", explique la Dr Drerup. "Le syndrome des jambes sans repos peut également affecter la latence d’endormissement. De plus, les personnes souffrant d’apnée du sommeil non traitée peuvent s’endormir très rapidement, car leur sommeil n’est pas réparateur."