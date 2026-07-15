Mal de dos chronique : peut-on vraiment compter sur les traitements proposés ?

L'ESSENTIEL Différents traitements (exercice, massage, acupuncture…) améliorent la douleur et des capacités fonctionnelles.

Cependant, les bienfaits restent généralement limités à environ 10 semaines, sans effet supérieur d’une thérapie sur une autre sur le long terme.

Les chercheurs recommandent d’opter pour une approche personnalisée et durable, combinant plusieurs méthodes et favorisant l’auto-gestion (activité physique, habitudes de vie, suivi à long terme).

Le mal de dos chronique, ressenti dans la colonne vertébrale, entre le cou et les lombaires, est l’un des problèmes de santé les plus fréquents. Pour réduire la douleur, il existe de nombreuses thérapies conservatrices, notamment la kinésithérapie, le massage, l'acupuncture, les approches psychologiques et les traitements médicamenteux. Mais que sait-on de leur efficacité à long terme ? C’est la question à laquelle des chercheurs l’université des sciences appliquées de Bochum (Allemagne) ont répondu dans une étude parue dans la revue BMJ Medicine.

14 thérapies conservatrices contre la lombalgie chronique examinées

Pour mener à bien leur recherche, l’équipe a examiné les données de 551 revues portant sur plus de 71.126 personnes atteintes de douleurs dorsales chroniques. Les participants âgés de plus de 18 ans ont bénéficié de thérapies conservatrices pour traiter leur lombalgie. "Les traitements en question étaient l’acupuncture, l’éducation ou les conseils, l’électrothérapie (y compris les modalités électrothérapeutiques par le chaud et le froid appliquées de manière non invasive), les exercices physiques, les traitements manuels ou manipulations, le massage, la méthode McKenzie, la pharmacothérapie, les traitements psychologiques, la traction, la kinésithérapie (ne relevant pas d'autres catégories spécifiques), le placebo, la prise en charge multidisciplinaire de la douleur, les soins habituels (par exemple, prise en charge par un médecin) et l’absence de traitement (groupe témoin)." L'intensité du mal de dos, l'intensité de la douleur irradiant dans la jambe, l'incapacité fonctionnelle et les indicateurs de santé mentale ont été rapportés comme immédiate (plus d’un jour), à court terme (entre un jour et trois mois), à moyen terme (entre trois mois et 12 mois) et à long terme (plus 12 mois).

Mal de dos : les effets des traitements ne durent pas à long terme

Concernant la douleur lombaire, l'acupuncture, l'électrothérapie, le traitement manuel, le massage et la prise en charge multidisciplinaire de la douleur "ont dépassé le seuil de la différence minimale cliniquement importante à court terme (environ 10 à 12 mois)." En clair, l’amélioration notable de la douleur et des capacités fonctionnelles n’est pas juste statistique ou théorique, mais assez grande pour être ressentie comme un réel bénéfice par les patients. Pour ce qui est de l'incapacité fonctionnelle, l'acupuncture, le massage et la prise en charge multidisciplinaire de la douleur se sont révélés cliniquement efficaces sur une période courte. À court et moyen terme uniquement, la méthode McKenzie et le massage, respectivement, ont soulagé le mal de dos de façon réelle et perceptible.

Bien que deux des 14 thérapies contre la lombalgie chronique aient présenté des bénéfices statistiquement significatifs par rapport à l'absence de traitement, leurs effets ne durent généralement pas longtemps. Selon les auteurs, au bout d'un an environ, aucun bénéfice cliniquement pertinent n'a été observé, bien que certains effets individuels soient restés statistiquement décelables.

Vers une stratégie combinée et continue

"Nous devons abandonner l'idée qu'un traitement unique peut résoudre le problème. Il nous faut plutôt des stratégies qui permettent aux patients de gérer eux-mêmes leur douleur sur le long terme. Les douleurs dorsales n'ont généralement pas une cause unique, mais plusieurs", a déclaré Daniel Belavy, auteur des travaux, avant de souligner la nécessité de développer des approches qui aident les patients souffrant de douleurs dorsales persistantes à mieux se prendre en charge. "Ces stratégies englobent l'autogestion, des changements de mode de vie et de comportement, ainsi qu'un accompagnement continu plutôt que des cycles de traitement de courte durée."