Mal de dos chronique : il faut marcher pour prévenir les douleurs

L'ESSENTIEL Marcher plus de 100 min par jour réduit les risques de maux de dos de 23 % par rapport aux personnes qui marchent peu.

La quantité de marche joue un rôle plus important dans la réduction des douleurs dorsales que l'intensité.

L'étude confirme que l'activité physique, et plus particulièrement la marche quotidienne, peut contribuer à prévenir les problèmes de dos.

619 millions de personnes dans le monde souffraient de lombalgies en 2020 et ce chiffre pourrait atteindre 843 millions d’ici à 2050, selon l’OMS. Face à leurs maux de dos chroniques, beaucoup sont tentés de limiter leurs mouvements et leurs activités. Mais c’est totalement contre-productif.

Les professionnels de la santé l'assurent, le meilleur moyen de prévenir et de soulager le mal de dos est l’activité physique. Et une étude réalisée par Norwegian University of Science and Technology et publiée dans la revue JAMA Network Open se montre même plus spécifique : la marche régulière est très efficace pour réduire le risque de lombalgies chroniques.

Maux de dos : marcher plus de 100 min réduit le risque de 23 %

Pour déterminer si la marche est efficace pour lutter contre les maux de dos, les chercheurs ont suivi 11.191 volontaires. L’intensité et la durée de leurs marches quotidiennes étaient enregistrées à l’aide de deux capteurs placés sur la cuisse et le dos des participants. Les mesures ont été effectuées pendant une semaine. Un examen clinique était également réalisé pour évaluer leur état de santé ainsi que les douleurs ressenties.

Les analyses des données révèlent que les personnes qui marchent beaucoup ont moins de maux de dos que celles qui marchent peu. "Les personnes qui marchent plus de 100 minutes par jour ont un risque de problèmes de dos inférieur de 23 % à celui de celles qui marchent 78 minutes ou moins", précise dans un communiqué l’auteur de l’étude Rayane Haddadj.

De plus, le volume de marche compte plus que l’intensité. Ainsi, il vaut mieux marcher beaucoup que marcher vite.

Promouvoir la marche pour réduire le poids de la lombalgie

"Ces résultats soulignent l'importance de consacrer du temps à l'activité physique, afin de prévenir les problèmes de dos chroniques et un certain nombre d'autres maladies", explique Paul Jarle Mork qui a aussi travaillé sur cette étude.

Sachant que 4 personnes sur 5 souffriront de lombalgie au cours de leur vie, il serait intéressant - selon les auteurs de la recherche - de mettre en place des politiques et des mesures de santé publique qui promeuvent la marche. “À terme, cela pourrait générer des économies importantes pour la société”, ajoute le spécialiste.