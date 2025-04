Mal de dos : les soutiens-gorge à maintien élevé en cause ?

L'ESSENTIEL En diminuant les rebonds de la poitrine lors de la course à pied, les soutiens-gorge de sport, conçus pour bien maintenir les seins, augmente la charge sur la colonne vertébrale.

Cela pourrait accroître le risque de lombalgie.

Il est donc important de trouver un équilibre optimal dans la conception des soutiens-gorge : réduire les rebonds de la poitrine sans surcharger la colonne vertébrale.

Course à pied, boxe, danse, tennis… Lorsque les femmes font du sport, il leur est difficile de contrôler les mouvements de leur poitrine. Afin de les réduire, nombreuses sont celles qui se tournent vers des soutiens-gorge de sport, dont le maintien est élevé. Cependant, une nouvelle étude, publiée dans la revue European Journal of Sport Science, a montré que le port de ces sous-vêtements pourrait aggraver les douleurs dorsales pendant l'exercice.

3 conditions de maintien de la poitrine testées

Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université de Portsmouth (Royaume-Uni) ont conçu un modèle musculo-squelettique féminin complet, avec une colonne vertébrale thoraco-lombaire articulée et des articulations coulissantes entre les seins et le torse pour permettre le mouvement des seins. À l’aide de ce modèle et des outils de pointe, notamment la capture de mouvement, des plateformes de force et un scanner de surface 3D, ils ont examiné comment différents niveaux de soutien de la poitrine influencent les forces exercées sur la poitrine, les mouvements au niveau des seins et des muscles lombaires et thoraciques durant la course à pied.

"Le modèle féminin, dont le taille de soutien-gorge 34DD), a vu 59 marqueurs fixés à des emplacements anatomiques et a couru sur trois plateformes à une vitesse choisie (3,15-3,40 m/s) dans trois conditions de maintien de la poitrine (sans soutien-gorge, soutien-gorge de tous les jours et soutien-gorge de sport). Une condition de soutien-gorge 'extrême' a été simulée pendant le processus de modélisation en éliminant tout mouvement du sein", peut-on lire dans les travaux publiés dans la revue European Journal of Sport Science.

Lombalgie : une pression supplémentaire sur les muscles de la colonne vertébrale

Si les soutiens-gorge de sport sont essentiels pour réduire les douleurs mammaires pendant l'exercice, une réduction totale des rebonds pourrait involontairement augmenter la charge sur la colonne vertébrale, ce qui pourrait augmenter le risque de lombalgie. "Cette étude incite les leaders du secteur à innover en proposant des modèles alliant confort, maintien de la poitrine et santé globale, garantissant ainsi que la réduction des rebonds ne se fasse pas au détriment de la santé de la colonne vertébrale", a conclu l’équipe.