Migraine : cette médecine douce diminue la douleur selon une étude

L'ESSENTIEL L'acupuncture auriculaire peut aider à réduire la douleur des migraines, selon l'étude.

Cette méthode diminue aussi l'impact de la migraine sur la vie quotidienne.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour bien comprendre cet effet.

Bonne nouvelle pour les migraineux à la recherche de solutions pour limiter leurs crises. L’acupuncture auriculaire pourrait aider à atténuer la douleur et l’impact de la maladie sur leur quotidien, selon les chercheurs de l’université du Sud de Santa Catarina.

Leurs travaux sur cette médecine non-conventionnelle ont été présentés lors du Forum 2026 de la Fédération des sociétés européennes de neurosciences, le 10 juillet 2026.

Migraine : l’acupuncture auriculaire réduit les douleurs

L’équipe a réuni 68 femmes souffrant de migraine depuis au moins un an. Elles indiquaient avoir des céphalées récurrentes d'intensité modérée à sévère, accompagnées d'autres signes tels que les nausées, la sensibilité à la lumière et au bruit, et parfois d'aura (un symptôme neurologique pouvant inclure des troubles visuels comme des éclairs lumineux ou des lignes en zigzag).

Le niveau de leur douleur et l’impact de la maladie sur leur vie quotidienne ont été évalués à trois moments : avant que les patients ne commencent le traitement, immédiatement après le traitement et 30 jours plus tard.

La moitié des patientes se voyaient proposer 8 séances hebdomadaires d’acupuncture auriculaire. L’auriculothérapie consiste à utiliser des aiguilles semi-permanentes pour stimuler des points précis de l’oreille, sélectionnés pour traiter la migraine. Lors de cette expérience, des graines de moutarde étaient appliquées sur ces mêmes points afin de maintenir la stimulation jusqu’à la séance suivante. Les autres participantes recevaient un traitement placebo. Les aiguilles semi-permanentes sur des points de l’oreille non liés à la migraine.

Après la thérapie en plus des questionnaires, les volontaires ont passé un examen mesurant le débit sanguin et l’oxygénation du cerveau.

Résultat : pour le groupe auriculothérapie, le score de douleur moyen est passé de 50,5 avant les séances à 44,7 immédiatement après, puis à 41 après 30 jours. Cela représente une réduction de la douleur d'environ 11 % à la fin du traitement et de 18 % lors du suivi à 30 jours. Le groupe ayant reçu le traitement placebo présentait aussi un repli de la douleur, mais il était moindre. De 50,2 avant les séances, le score est tombé à 44,3 immédiatement après et à 43,9 après 30 jours (-12 % et -13 % respectivement).

"Nous avons également observé une réduction de l'impact de la migraine sur la vie quotidienne", explique Fernanda Belle qui a dirigé la recherche. "Dans le groupe d'auriculothérapie, le score moyen HIT-6 est passé de 66,1 avant les séances à 60,7 immédiatement après, puis à 59,5 au bout de 30 jours. Dans le groupe témoin, le score moyen est passé de 65,8 à 59,2 après les séances et était de 59,3 au bout de 30 jours. Dans les deux groupes, cela représente une réduction d'environ 8 à 10 %."

Migraine et auriculothérapie : un effet intéressant, mais à étudier

"Les deux groupes ont présenté une amélioration au fil du temps, ce qui pourrait indiquer que la stimulation auriculaire, même non-spécifique, peut influencer les résultats liés à la douleur. Cependant, à ce stade, nous ne pouvons pas conclure que l’auriculothérapie était supérieure à la procédure placebo", reconnaît la scientifique dans un communiqué.

Elle ajoute toutefois que ces résultats sont encourageants, car ses collègues et elles ont observé "une amélioration des paramètres cliniques durant le suivi, avec un effet plus constant sur la douleur dans le groupe ayant reçu l'auriculothérapie". Ainsi, pour elle, l'acupuncture auriculaire pourrait constituer "une stratégie complémentaire intéressante dans la prise en charge de la migraine chronique".

Elle prévoit de poursuivre ses recherches sur ce sujet pour avoir des résultats plus précis et mieux comprendre l’impact de ce traitement. "La migraine est une pathologie complexe impliquant des modifications neurovasculaires, autonomes et neuro-inflammatoires. L'oreille entretient des liens étroits avec des réseaux de cellules nerveuses, notamment via des connexions avec le nerf vague, le nerf trijumeau et les nerfs cervicaux, qui jouent un rôle dans la régulation de la douleur, l'activité autonome et les réponses inflammatoires, indique-t-elle. L'une de nos hypothèses est que l'auriculothérapie pourrait agir sur ce que l'on appelle l'axe neuro-immunitaire — un système de communication bidirectionnelle entre les systèmes nerveux et immunitaire, modulant les processus liés à la sensibilisation à la douleur et à l'inflammation."