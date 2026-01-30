Migraine aiguë : que sait-on de l’efficacité du cannabis ?

L'ESSENTIEL Le traitement de la migraine aiguë avec 6 % de THC et 11 % de CBD est ait supérieur au placebo deux heures après le traitement.

Les bénéfices durent entre 24 et 48 heures.

"Cette recherche fournit aux cliniciens des données probantes pour orienter leurs échanges avec leurs patients", selon les scientifiques.

En cas de migraine, un traitement de fond, comme les bêtabloquants, le topiramate ou les anticorps monoclonaux, peut être prescrit en fonction de la fréquence et de l’intensité des crises, ainsi que du retentissement familial, social et professionnel qu’elles engendrent. Celui-ci ne supprime pas les crises migraineuses mais les rend moins fréquentes et moins douloureuses. "Des études précliniques et rétrospectives suggèrent que les cannabinoïdes pourraient être efficaces dans le traitement de la migraine. Cependant, aucun essai clinique randomisé n'a été mené pour évaluer leur efficacité", ont indiqué des chercheurs de l’université de Californie à San Diego (États-Unis). C’est pourquoi ils l’ont fait dans une recherche publiée dans la revue Headache : The Journal of Head and Face Pain.

La combinaison THC et CBD soulage les douleurs liées à la migraine aiguë

Pour mener à bien les travaux, l’équipe a recruté 92 personnes souffrant de migraines. Elles ont été traitées pour quatre crises de migraine distinctes, chacune avec 6 % de tétrahydrocannabinol (THC), 11 % de cannabidiol (CBD), 6 % de THC et 11 % de CBD, ainsi que des fleurs de cannabis placebo, dans un ordre aléatoire. La période de sevrage entre les crises de migraine traitées était d’environ une semaine. Le critère d'évaluation principal était le soulagement de la douleur et les critères d'évaluation secondaires étaient l'absence de douleur et l'absence des symptômes les plus gênants, tous évalués deux heures après la vaporisation.

Au total, 247 crises de migraine ont été traitées. Les résultats ont montré que le cannabis vaporisé contenant 6 % de tétrahydrocannabinol (THC) et 11 % de cannabidiol (CBD) procurait un soulagement significatif. Dans le détail, 67 % des participants ont déclaré une réduction de la douleur en moins de deux heures, 35 % ont été complètement soulagés et les bienfaits ont persisté jusqu'à 48 heures. Le traitement à dominante THC était supérieur au placebo pour le soulagement de la douleur, mais pas pour l'absence de douleur ou l'absence des symptômes les plus gênants deux heures après l’intervention. Le traitement à dominante CBD n'était pas supérieur au placebo pour tous les critères. "Aucun événement indésirable grave n'a été signalé."

Cannabis : "les concentrations que nous avons étudiées étaient de faibles doses"

"Cette recherche fournit aux cliniciens des données probantes pour orienter leurs échanges avec leurs patients. Il est important que les personnes souffrant de migraines sachent que les concentrations que nous avons étudiées étaient de faibles doses, démontrant qu'une quantité minimale de cannabis avait des effets bénéfiques contre la migraine", a conclu Nathaniel Schuster, auteur principal de l'étude, professeur d'anesthésiologie à la faculté de médecine de l'UC San Diego et neurologue spécialisé dans la gestion de la douleur et les céphalées au sein du centre hospitalier universitaire de San Diego.