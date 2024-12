Migraines : un nouveau médicament qui agit dès le premier jour ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont présenté les résultats prometteurs de l’atogépant, un médicament oral appartenant à la classe des antagonistes des récepteurs du peptide relié au gène de la calcitonine (PRGC).

Selon les données de trois essais cliniques, ce traitement réduit significativement les jours de migraine par semaine et agit rapidement, dès le premier jour. Il améliore également la qualité de vie des patients.

Ce médicament offre une alternative rapide et efficace aux traitements actuels souvent longs à agir.

Prendre un traitement et bénéficier de ses effets dans les 24 heures : c’est la promesse qui pourrait changer la vie de millions de personnes souffrant de migraines chroniques. Une nouvelle étude, publiée dans la revue Neurology, met en lumière les effets prometteurs de l’atogépant, un médicament oral appartenant à la classe des antagonistes des récepteurs du peptide relié au gène de la calcitonine (PRGC).

Des résultats visibles dès le premier jour

L’atogépant se distingue par sa rapidité d’action. "De nombreux traitements préventifs actuels mettent plusieurs semaines ou mois avant d’atteindre leur pleine efficacité, ce qui pousse certains patients à abandonner leur traitement", explique dans un communiqué le Dr Richard B. Lipton, auteur principal de l’étude et professeur à l’Albert Einstein College of Medicine, à New York. Avec l’atogépant, les résultats sont visibles rapidement : les patients ont moins de migraines dès le premier jour, comparé à ceux sous placebo.

L’étude s’appuie sur les données de trois essais cliniques majeurs : ADVANCE, ELEVATE et PROGRESS. Ces essais ont inclus des patients souffrant de migraines épisodiques ou chroniques. En moyenne, les participants sous atogépant ont signalé une journée de migraine en moins par semaine, contre moins d’une demi-journée pour ceux sous placebo. Chez les patients atteints de migraines chroniques, la réduction était encore plus significative, atteignant 1,5 jour par semaine.

Dans le détail, dès le premier jour du traitement, la proportion de participants ayant eu une migraine était inférieure dans le groupe atogépant : 12 % contre 25 % dans l’essai ADVANCE, 15 % contre 26 % dans ELEVATE, et 51 % contre 61 % dans PROGRESS. En ajustant les facteurs extérieurs, les chercheurs ont estimé que le risque de migraine diminuait de 61 %, 47 % et 37 % respectivement pour les trois essais.

Une amélioration de la qualité de vie

Au-delà de la fréquence des crises, l’atogépant améliore la qualité de vie des patients. Les évaluations montrent une réduction de l’impact des migraines sur les activités quotidiennes, les relations sociales et professionnelles. "La migraine est la deuxième cause de handicap dans le monde, et la première chez les jeunes femmes, note le Dr Lipton. Un traitement rapide et efficace répond à un besoin essentiel."

Malgré ces résultats prometteurs, une des limites de l’étude réside dans la faible diversité des participants, majoritairement des femmes blanches. De nouvelles recherches seront nécessaires pour confirmer l’efficacité de l’atogépant sur des populations plus variées. Reste qu’avec son potentiel de soulagement rapide des migraines, l’atogépant pourrait bientôt devenir une option prometteuse.