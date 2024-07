Symptômes : à partir de quand parle-t-on d'une migraine sévère ?

L'ESSENTIEL Il existe plusieurs types de migraine : sévère, chronique, épisodique, etc.

"La migraine sévère est diagnostiquée selon les critères français chez tout patient ayant 8 jours de migraine mensuelle ou plus ainsi que chez tout patient ayant un score HIT-6 de 60 ou plus et/ou ayant des crises nettement invalidantes", indique La Voix des migraineux.

Le HIT-6 (Headache Impact Test) est un test en six questions qui mesure l’impact de la migraine sur la vie de tous les jours en donnant un score compris entre 36 et 78 selon les réponses.

"La migraine sévère est une forme de migraine à part entière." Dans un communiqué de presse, l’association La voix des migraineux annonce lancer une nouvelle campagne de communication sur cette affection et indique comment la reconnaitre.



Il existe plusieurs types de migraine : sévère, chronique, épisodique, etc. Pris dans leur globalité, ils concernent aujourd’hui plus de 10 millions de Français et sont actuellement considérés comme la première cause d’incapacité chronique chez les personnes de moins de 50 ans.



La migraine est une véritable maladie neurologique liée à une excitabilité anormale des neurones du cerveau qui vont réagir de façon excessive face à une stimulation banale. "Cette réaction anormale va alors déclencher une cascade d’évènements qui vont conduire à une crise de migraine", explique La voix des migraineux.

Quelle est la définition de la migraine sévère ?

"La migraine sévère est diagnostiquée selon les critères français chez tout patient ayant 8 jours de migraine mensuelle ou plus ainsi que chez tout patient ayant un score HIT-6 de 60 ou plus et/ou ayant des crises nettement invalidantes", indiquent les membres de l’organisation à but non lucratif.



"Le HIT-6 (Headache Impact Test) est un test en six questions qui mesure l’impact de la migraine sur la vie de tous les jours en donnant un score compris entre 36 et 78 selon les réponses", expliquent-ils. "Le résultat permet de classifier la situation des malades en quatre niveaux de gravité : « peu ou pas d’impact sur le quotidien » (score HIT-6 : 36-49), « impact modéré » (score HIT-6 : 50-55), « impact substantiel » (score HIT-6 : 56-59), et « impact sévère » (score HIT-6 : 60-78)", détaillent-ils.

Quels sont les impacts des migraines sévères ?

Les comorbidités de la migraine (c'est-à-dire les troubles qui sont plus fréquents chez le malade que chez les témoins) comprennent notamment : l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, l'asthme, les douleurs chroniques autres que les céphalées et les troubles cardiovascuaires.

"Chacune de ces comorbidités est associée à un risque accru de passage de la migraine épisodique à la migraine chronique, et le risque est encore plus élevé en cas de comorbidités multiples", indique la SFEMC (Société française d'études des migraines et des céphalées).

Parmi les facteurs de risque modifiables de la progression de la migraine, la présence d'une dépression et la surconsommation de médicaments sont les plus significatifs.