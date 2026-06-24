Ebola : un premier cas identifié en France

L'ESSENTIEL Un premier cas positif de maladie à virus Ebola a été identifié sur le territoire national.

Le malade revient d'une mission humanitaire dans une des zones de circulation du virus en RDC.

Il a immédiatement été pris en charge dans un établissement spécialisé et se trouve dans un état stable.

Un premier cas d'Ebola a été identifié en France, prévient le ministère de la Santé ce 24 juin 2026. Le patient, un médecin de retour de mission humanitaire dans une des zones de circulation du virus en République démocratique du Congo (RDC), a été immédiatement "pris en charge dans un établissement spécialisé et se trouve dans un état stable", assurent les autorités dans un communiqué.

Premier cas d’Ebola diagnostiqué en France : le patient est en isolement

Le patient avait décollé de Kinshasa en ”étant quasi asymptomatique”. Il n’avait alors que des maux de tête. "Son état s'est légèrement dégradé pendant le vol", ajoute le ministère. Les tests réalisés à son arrivée ont révélé qu’il était positif à Ebola.

"Toutes les mesures de précaution, et notamment l’isolement du patient, ont été prises dès son arrivée sur le territoire national avec un transfert à l’hôpital dans des conditions sécurisées afin d’éviter tout risque de contamination", précise le communiqué du ministère de la Santé. Le malade présente une charge virale "très faible" et se trouve actuellement dans un état stable.

Une enquête épidémiologique approfondie a été ouverte pour identifier les personnes qui auraient été en contact avec le patient. Ces dernières seront "contactées sans délai par l’agence régionale de santé, effectueront un isolement à domicile de 21 jours et bénéficieront d’une surveillance attentive durant cette période", préviennent les autorités.

Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un suivi dédié a été mis en place pour le retour sur le territoire national des humanitaires français ayant travaillé dans les régions touchées par Ebola.

Ebola : quelles sont les recommandations sanitaires ?

Ce patient est le premier cas d’Ebola identifié directement sur le sol français. Lors de l’épidémie qui a touché l’Afrique de l’Ouest en 2014, deux malades avaient été accueillis dans le pays, mais ils avaient été diagnostiqués à l’étranger.

En l’absence de circulation du virus dans l'Hexagone, les recommandations sanitaires de précaution émises "s’appliquent surtout aux territoires français limitrophes, ceux de l’océan Indien, et aux voyageurs se rendant ou rentrant en RDC dans les provinces d’Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu et Ouganda".

Il est entre autres conseillé aux personnes devant de se rendre dans une zone de circulation du virus de reporter leur voyage, si elles le peuvent. Si le déplacement est maintenu, il est recommandé d’appliquer les consignes sanitaires suivantes :

respecter systématiquement les règles d’hygiène, notamment le lavage régulier des mains ;

ne pas consommer ni manipuler de viande de brousse ;

se laver les mains fréquemment au savon ou avec les solutions de lavage des mains hydro-alcoolique ;

éviter les contacts directs avec des personnes ayant de la fièvre. La transmission du virus se fait par contact direct avec le sang ou les liquides corporels de malades contaminés ;

éviter tout contact avec des animaux sauvages, vivants ou morts ;

s’inscrire sur le Fil d’Ariane (service gratuit), afin de recevoir en temps réel toutes informations et alertes de la part des autorités françaises ;

se tenir informé de possibles nouveaux foyers en consultant les réseaux du ministère de la santé du RDC mais aussi ceux de l’OMS et de l’ambassade de France en RDC.

Lorsque les voyageurs rentrent en France, il est demandé de :