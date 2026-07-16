La mort mystérieuse de la muse de Botticelli résolue 550 ans plus tard ?

L'ESSENTIEL Simonetta Vespucci, muse de la Renaissance, est décédée en 1476 à l'âge de 23 ans. Il a été supposé que c'était à cause d'une tuberculose.

Mais en étudiant les tableaux qu'elle a inspirés, des chercheurs ont remarqué des changements dans son visage. Ce qui leur fait penser qu'elle souffrait d'un adénome hypophysaire.

Dans une nouvelle étude, l'équipe suggère qu'elle est décédée d'une apoplexie hypophysaire.

Muse de Sandro Botticelli et modèle de plusieurs peintres, Simonetta Vespucci est l’un des visages de la Renaissance italienne les plus connus. Si sa beauté a subjugué les amateurs de peinture depuis des siècles, les chercheurs de la Queen Mary University of London, de l'Università Campus Bio-Medico di Roma et de l'University of California se sont intéressés, pour leur part, à sa mort soudaine et prématurée.

Ils assurent qu’elle n’a pas été emportée par une tuberculose - comme cela avait été supposé à l’époque — mais par une apoplexie hypophysaire. C’est-à-dire qu’elle a fait une hémorragie au niveau d’une tumeur installée sur l’hypophyse.

Simonetta Vespucci : un visage déformé par une tumeur hypophysaire au fil des ans

En 2019, l’équipe a commencé à étudier les portraits de l’Italienne surnommée "la san par" (« la sans pareille ») ainsi que les descriptions écrites de ses contemporains. Elle a alors noté des modifications subtiles au niveau de la mâchoire, des sourcils et des tissus mous du visage au fil des années. "Ce sont des changements similaires à ceux observés chez les patients atteints d'un adénome hypophysaire, une tumeur de la petite glande située à la base du cerveau qui contrôle la production d'hormones", explique Paolo Pozzilli auteur principal de l’étude publiée dans la revue Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Lors de ces premiers travaux, le chercheur et ses collègues ont avancé notamment que la tumeur devait sécréter à la fois de l'hormone de croissance et de la prolactine.

Après avoir posé ce diagnostic, les scientifiques ont poursuivi leurs recherches en se concentrant sur les derniers jours et les symptômes de la jeune femme, décédée en avril 1476 à l’âge de 23 ans. "Nous pensons que la mort de Simonetta elle-même – soudaine, rapide et dramatique selon les témoignages de l'époque – correspond à une urgence médicale précise : une apoplexie hypophysaire", explique l’expert dans un article paru dans The Conversation.

Une apoplexie hypophysaire serait à l’origine du décès de la muse

L’apoplexie hypophysaire survient lorsque l’adénome hypophysaire se met à saigner ou à gonfler rapidement. Cet accident rare provoque des céphalées soudaines et intenses (souvent accompagnées de nausées ou de vomissements), une perte de vision, de la confusion et une dégradation rapide de l'état général due à l'effondrement du système hormonal. Ce sont justement les signes qu’a présentés la muse peu de temps avant sa mort, explique le premier auteur, le Dr Domiziana Nardelli, dans un communiqué : "Les lettres entre Piero Vespucci et Lorenzo de'Medici sur les derniers jours de Simonetta parlent de la façon dont elle s'est effondrée lors d'un bal et se reposait ensuite dans une pièce sombre où elle souffrait de terribles maux de tête, d'hallucinations, de vomissements et d'une forte fièvre. Ce sont tous les symptômes d'une tumeur hypophysaire en expansion rapide."

En plus des échanges des contemporains et l’observation de changements physiques visibles dans les tableaux peints par Botticelli, l’équipe s’appuie sur un troisième élément de preuve pour avancer leur conclusion. "Deux événements documentés dans les mois précédant sa mort – son malaise lors d’une danse vigoureuse à un bal et une éventuelle rencontre violente avec Alphonse II d’Aragon, duc de Calabre – pourraient plausiblement avoir déclenché une hémorragie ou une expansion soudaine de la tumeur", ajoute Paolo Pozzilli.

Grâce à l’imagerie et aux tests en laboratoire qui permettent une prise en charge précoce de l’adénome, l’apoplexie hypophysaire est une complication rare. On estime qu’elle ne survient désormais que dans 3 % de cas.

En l'absence d’échantillon de tissu ou d’examens posthumes de Simonetta Vespucci, le diagnostic ne peut pas être posé avec certitude. Toutefois, les chercheurs espèrent que leurs travaux inciteront les historiens et les professionnels de la santé à réexaminer les décès passés. "Les connaissances médicales peuvent parfois répondre à des questions que les seuls documents historiques ne peuvent éclairer. Et, réciproquement, les énigmes historiques peuvent amener la médecine à repenser l'évolution des maladies dans l'organisme" conclut Pr Pozzilli.