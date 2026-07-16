Le bronzage protège-t-il du soleil ?

L'ESSENTIEL Le bronzage naturel apporte une protection de la peau très limitée face au soleil.

C’est une réponse de l’organisme à une agression solaire.

Même avec une crème avec un indice élevé, la protection n’est pas totale.

“Le bronzage protège comme une crème solaire” : faux.

Un bronzage naturel apporte une protection très limitée. Il ne suffit pas à empêcher les coups de soleil, encore moins les lésions invisibles de l’ADN des cellules de la peau. Même bronzé, on peut brûler, vieillir prématurément sa peau et augmenter son risque de cancer cutané. (Ameli)

“Bronzer, c’est une défense de la peau” : vrai.

Le bronzage n’est pas un signe de bonne santé. C’est une réponse de l’organisme à une agression solaire. Sous l’effet des UV, les mélanocytes produisent davantage de mélanine, le pigment qui colore la peau. Cette mélanine absorbe une partie des rayons, mais seulement partiellement. Le hâle est donc le témoin que la peau a déjà été exposée et qu’elle essaie de se défendre. (Ameli)

Le problème est que cette défense arrive après l’exposition et qu’elle reste insuffisante. Les UVA pénètrent profondément dans la peau, favorisent le vieillissement cutané et peuvent modifier l’ADN. Les UVB, eux, sont les principaux responsables des coups de soleil. (Ameli)

“Une peau mate ou noire n’a pas besoin de protection” : faux.

Les peaux foncées ont une protection naturelle plus élevée que les peaux très claires, mais elles ne sont pas invulnérables. Elles peuvent aussi subir des dommages liés aux UV, notamment au niveau des yeux, du vieillissement cutané et, plus rarement mais possible, des cancers de la peau. Les personnes qui ont beaucoup de grains de beauté, des antécédents familiaux de cancer cutané, ou qui prennent des médicaments photosensibilisants doivent être particulièrement vigilantes. (World Health Organization)

La protection doit donc s’adapter au phototype, mais ne disparaît jamais. Chercher l’ombre, porter un chapeau, des lunettes filtrantes, des vêtements couvrants et appliquer une crème anti-UVA/UVB sur les zones découvertes restent les bases.

“Les cabines UV préparent la peau au soleil” : faux.

Le bronzage artificiel ne prépare pas correctement la peau aux expositions estivales. Les cabines UV ajoutent une dose de rayonnement à celle reçue au soleil. L’Institut national du cancer rappelle que leurs effets nocifs se cumulent avec ceux des UV naturels et qu’elles ne doivent pas être utilisées pour “préparer” les vacances. (Cancer.fr)

“Un peu de crème suffit quand on est bronzé” : faux.

Même avec une crème indice 50, la protection n’est pas totale. Elle doit être appliquée en quantité suffisante, renouvelée toutes les deux heures et après chaque baignade ou transpiration. Surtout, elle ne doit pas servir d’autorisation à rester plus longtemps au soleil. (Cancer.fr)

Le vrai bon réflexe est moins glamour, mais plus efficace : éviter les heures les plus fortes, surtout entre 12 h et 16 h en métropole, privilégier l’ombre et considérer le bronzage pour ce qu’il est : une alerte, pas une armure. (info.gouv.fr)