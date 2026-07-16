Dormir 1h20 de moins par nuit : des conséquences sur votre poids !

L'ESSENTIEL Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont observé un lien entre une légère baisse de sommeil et une prise de poids rapide.

Pendant six semaines, les participants ont dormi 1h20 de moins par nuit et ont pris environ 450 grammes chacun.

Durant cette période, les chercheurs ont aussi observé une baisse de l’activité physique d’environ 30 minutes par jour.

Alimentation, activité physique et sommeil ! Voici les trois clés pour perdre du poids ou conserver celui qui vous convient. Selon une nouvelle étude, publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, même en mangeant équilibré et en étant actif, un légère baisse de la quantité de sommeil peut entraîner une prise de poids rapide.

30 % des Américains souffrent d’un manque de sommeil léger mais chronique

“Notre étude montre qu’un sommeil suffisant peut contribuer à réduire le risque de prise de poids et de maladies liées à l’obésité, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète, explique Marie-Pierre St-Onge, l’une des auteures, dans un communiqué. On a tendance à prendre du poids à l’âge adulte, et l’obésité est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires. Mais se concentrer uniquement sur une alimentation plus saine et une activité physique accrue pour compenser la prise de poids est une approche simpliste et difficile à maintenir.”

Lors de leurs travaux, les chercheurs de la Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, aux États-Unis, ont voulu mesurer les effets d'un manque de sommeil léger mais chronique. Selon les scientifiques, cette situation concernerait environ 30 % des adultes. Pourtant, les études déjà menées sur le lien entre sommeil et prise de poids “nous montrent uniquement ce qui se passe dans des conditions extrêmes ; elles ne nous disent pas si les personnes souffrant d'un manque de sommeil modéré - comme beaucoup d'Américains qui dorment 5 ou 6 heures par nuit - vont prendre du poids”, souligne Marie-Pierre St-Onge.

Les 95 participants recrutés pour l’étude dormaient habituellement 7 à 8 heures par nuit. Durant les deux phases de six semaines de l’étude, ils ont été équipés de capteurs pour mesurer leur sommeil et leur niveau d’activité physique.

450 grammes de plus en six semaines seulement

Pendant la première phase de l’étude, les volontaires ont dû retarder leur heure de coucher de 90 minutes, tout en conservant celle du réveil. Durant six autres semaines, ils ont dormi normalement. Les scientifiques ont mesuré le poids, le tour de taille, la composition corporelle ainsi que les taux à jeun de plusieurs hormones impliquées dans la régulation de l'appétit.

Résultats : à l'issue de la première phase de l’étude, les participants ont tous pris du poids, environ 450 grammes chacun en seulement six semaines. “Notre étude a été conçue pour reproduire les habitudes de sommeil que la plupart des adultes connaissent de manière chronique, insiste Faris Zuraikat, premier auteur de l’étude. Si l'on extrapole ces résultats sur une année entière, on peut supposer qu'une perte de sommeil inférieure à une heure et demie par nuit pourrait entraîner une prise de poids cliniquement significative.”

Les chercheurs ont aussi observé une baisse de l’activité physique d’environ 30 minutes par jour durant cette période. Les volontaires passaient aussi plus de temps assis, environ 17 minutes de plus par jour. “Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour mieux comprendre comment la restriction du sommeil entraîne une prise de poids, toutes nos conclusions suggèrent qu’un sommeil insuffisant augmente le risque de maladies liées à l’obésité comme le diabète de type 2 et les maladies cardiaques”, conclut Marie-Pierre St-Onge.