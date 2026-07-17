Vrai ou faux : est-ce que boire de l’eau coupe vraiment la faim ?

L'ESSENTIEL Contrairement aux idées reçues, la consommation d’eau serait associée à une augmentation de l’apport alimentaire, selon une nouvelle étude.

Chaque 100 g d'eau avalée entraine l'absorption de 39 g de nourriture en plus.

Par contre, manger épicé conduit à consommer une quantité moindre d'aliments.

Boire de l’eau remplit l’estomac et coupe la faim. Cette idée est très répandue et surtout appliquée quotidiennement par les personnes qui veulent accélérer leur sensation de satiété. Des chercheurs de l’université Cornell ont voulu la mettre à l’épreuve en étudiant les données recueillies sur le sujet lors de précédentes expériences. Ils ont alors découvert que l’eau n’est pas un coupe-faim. Elle aurait même l’effet inverse !

Boire de l’eau conduit à manger plus

Pour cette étude parue dans Appetite, il était indiqué à 86 adultes qu’ils pouvaient manger autant qu’ils voulaient au déjeuner (soit du chili con carne, soit du poulet tikka masala) tout en buvant de l'eau. Chaque bouchée et chaque gorgée ont été filmées. En analysant les images, les chercheurs ont déterminé que pour chaque 100 grammes d'eau avalée, les participants ingéraient environ 39 g de nourriture en plus. Cela représente environ 49 calories supplémentaires. De plus, les volontaires qui alternaient fréquemment entre bouchées et gorgées d'eau, mangeaient encore davantage : chaque changement entraînait l’absorption d'environ 4,4 g de nourriture en plus.

L'équipe avance que cet "effet d’alternance" fonctionne en retardant la satiété sensorielle spécifique. C’est-a-dire la diminution naturelle et progressive de l’attrait pour l’aliment qu’on est en train de manger. Alterner nourriture/eau pourrait réintroduire un contraste qui maintient le repas attrayant plus longtemps, retardant le moment où les gens cessent de manger.

Mais il y aurait une autre solution pour réduire la prise alimentaire

"On entend souvent dire que boire de l'eau nous remplit l'estomac. Or, l'eau est rapidement évacuée de l'estomac et ne nous remplit donc probablement pas longtemps. En revanche, elle peut augmenter la quantité de nourriture que nous mangeons, en lubrifiant les muqueuses, en facilitant ainsi l’alimentation et en prévenant la sécheresse buccale. Ce qui permet de prolonger le plaisir gustatif", explique Paige Cunningham, auteure de l'étude, dans un communiqué de Cornell University.

Ainsi, l’équipe estime que boire beaucoup d’eau pour couper la faim est une idée fausse, et même contreproductive. En revanche, lors de leurs recherches, les scientifiques ont remarqué que les volontaires qui buvaient de l’eau vite (mais pas plus que les autres), mangeaient moins. Toutefois, cette analyse secondaire n’a pas encore été étudiée précisément. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour examiner cette association.

Toutefois, si vous cherchez une astuce pour manger moins, les chercheurs ont une solution à proposer. Manger épicé ! Dans une deuxième expérience, la même équipe a mis en évidence que consommer un plat épicé pendant un repas réduisait la quantité absorbée totale de 28 %. Elle a également noté que les participants mangeaient leur collation épicée 30 % plus lentement que la version douce. Ce qui peut expliquer la baisse de prise alimentaire. En effet, il est bien connu que manger lentement conduit à moins manger.