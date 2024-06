Les fibres sont-elles le meilleur coupe-faim ?

L'ESSENTIEL Un régime alimentaire riche en fibres permettrait de stimuler la libération d’une hormone spécifique qui favorise la satiété dans l’iléon, une partie de l’intestin grêle jouant un rôle majeur dans la sensation de faim.

L’hormone en question, la peptide tyrosine, était libérée en plus grande quantité par les cellules de l’iléon chez les volontaires de l’étude au régime fibreux.

Les chercheurs ont aussi identifié certaines des molécules résultant de la dégradation des aliments qui contribuent à stimuler la libération de cette hormone, comme le stachyose et certains acides aminés.

Elles assurent un bon transit intestinal, limitent le "mauvais" cholestérol sanguin, améliorent la santé du cerveau et conjurent certaines maladies chroniques comme le cancer ou les pathologies cardiovasculaires : on ne compte plus les bienfaits des fibres alimentaires pour l’organisme.

Selon des chercheurs de l'Imperial College de Londres, en manger pourrait même... inhiber notre faim. Un régime alimentaire riche en fibres permettrait en effet de stimuler la libération d’une hormone spécifique qui favorise la satiété dans l’iléon, une partie de l’intestin grêle jouant un rôle majeur dans la sensation de faim en sécrétant des enzymes et des hormones.

Les fibres stimulent la libération d’une hormone qui réduit l’appétit

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Science Translational Medicine, les scientifiques ont invité un groupe de volontaires à consommer une variété de repas différents – en particulier des aliments à haute et à faible teneur en fibres, tels que les pommes, les pois chiches, les carottes, les bonbons et le pain blanc – sur une période de quatre jours. Ils étaient équipés de sondes nasogastriques, des tubes souples descendant dans leur intestin grêle. Les chercheurs ont ainsi pu prélever des échantillons de "chyle" (la substance produite dans l'iléon) avant et après que les participants aient mangé les repas.

En plus de constater que l'environnement à l'intérieur de l'iléon était "beaucoup plus sensible au jeûne et à la nutrition qu'on ne le pensait auparavant", l'équipe de recherche a observé que les aliments riches en fibres modifiaient le microbiome intestinal et stimulaient davantage la production de (PYY), une hormone connue pour réduire l’appétit et l’apport alimentaire. Celle-ci était libérée en plus grande quantité par les cellules de l’iléon chez les volontaires au régime fibreux, même lorsque les denrées étaient décomposées comme la purée de pois chiches ou la compote de pommes, peut-on lire dans un communiqué.

Entre 30 et 45 grammes de fibres recommandés par jour

En parallèle, les chercheurs ont identifié certains des métabolites clés – de petites molécules résultant de la dégradation des aliments – qui contribuent à stimuler la libération de PYY. Parmi eux, le stachyose et les acides aminés tyrosine, L-phénylalanine, aspartate ou encore asparagine, que l'on trouve couramment dans les aliments tels que les haricots, le fromage, la viande et la volaille.

"Nous comprenons maintenant mieux comment les fibres alimentaires sont associées à des niveaux de faim plus faibles par rapport à un régime pauvre en fibres, et comment certaines fibres et acides aminés stimulent la PYY, soulignent les auteurs de l’étude. A l’avenir, les aliments pourraient être conçus pour inhiber la faim." Pour rappel, il faudrait manger chaque jour entre 30 à 45 grammes de fibres pour s’assurer une bonne digestion et autres bénéfices pour l’organisme. On les trouve principalement dans les légumes, les légumineuses, les fruits, les céréales entières.