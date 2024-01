Cerveau : 4 habitudes alimentaires à prendre pour une bonne santé mentale

L'ESSENTIEL Les aliments que nous mangeons ont un impact sur notre santé mentale.

Pour en prendre soin, une psychiatre de l’Université de Harvard recommande de suivre quatre habitudes alimentaires.

Les quatre habitudes sont de manger des aliments riches en fibres, en polyphénols, en probiotiques et de consommer plus d’herbes et d’épices.

"Beaucoup de gens ne réalisent pas que la nourriture que nous mangeons a un impact sur notre bien-être mental", explique le Dr Uma Naidoo, psychiatre spécialisée nutrition et formée à l’Université de Harvard, lors d'une interview de la chaîne américaine CNBC.

Cerveau : plus de fibres et de polyphénols dans l'assiette

Pour prendre soin de son cerveau et de sa santé mentale, le Dr Uma Naidoo recommande d’intégrer à son quotidien quatre habitudes alimentaires. La première est de consommer davantage de fibres, principalement présentes dans les légumes, les légumineuses, les fruits, les céréales entières, etc.

D’après cette étude, publiée dans la revue Complementary Therapies in Medicine, un apport plus important en fibres serait associé à un risque plus faible de développer une dépression. Pourtant, selon le Vidal, nous n’en mangeons pas assez. La consommation est passée de 30 à 35 grammes par jour - ce qui équivaut aux recommandations de l'Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (Anses) - à 15 ou 20 g en raison, notamment, de l’élimination des fibres par des procédés industriels.

Deuxième habitude alimentaire à adopter selon l'experte : consommer plus de polyphénols, qui réduisent l'inflammation dans le cerveau. Ce type de micronutriment est naturellement présent dans certains aliments comme les carottes, les fruits rouges, le raisin, les noix, les olives noires, etc. "Tous ces [aliments riches en polyphénols] sont extrêmement importants, car ils possèdent des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes [et] des fibres, ainsi que de multiples micronutriments dont notre corps a besoin."

Consommer des probiotiques pour la santé intestinale et mentale

Le troisième conseil est de manger des aliments riches en probiotiques, qui favorisent le développement de bonnes bactéries dans notre microbiote. Les probiotiques sont notamment présents dans les aliments fermentés comme le kéfir ou le yaourt.

"La nourriture que nous mangeons, au fur et à mesure qu’elle est digérée, interagit avec les milliards de microbes présents dans le microbiome intestinal et est décomposée en différentes substances, qui ont ensuite, au fil du temps, un impact sur notre bien-être mental, explique le Dr Uma Naidoo. Certains aliments moins sains, si nous les mangeons, provoquent une inflammation de l’intestin.” Et l’inflammation de l’intestin peut entraîner plusieurs symptômes néfastes pour la santé mentale, notamment l'anxiété.

Enfin, dernier conseil, mettez des herbes et des épices dans votre cuisine ! Vous pouvez par exemple opter pour de l’ail, du thym, du persil, de l’origan, de la menthe ou encore du curcuma. "Les épices et les différents types d'herbes fraîches sont riches en polyphénols végétaux, riches en antioxydants et en propriétés anti-inflammatoires", souligne la psychiatre.