Fibres : voici une raison de plus d'en manger

L'ESSENTIEL Les fibres insolubles sont présentes dans les produits céréaliers et les légumes en feuilles.

Elles contiennent des composés bioactifs qui aident à lutter contre plusieurs maladies.

Par jour, il faudrait manger entre 30 et 45 grammes de fibres.

Chaque jour, il faut manger entre 30 à 45 grammes (g) de fibres pour un bon transit intestinal selon le Vidal. Mais celles-ci ont d’autres bénéfices pour notre organisme : elles aident à la gestion du poids, favorisent la croissance des bonnes bactéries intestinales, limitent le mauvais cholestérol sanguin, etc.

Diabète, cancer, coeur : les fibres insolubles aident à lutter contre les maladies

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nutrients, les fibres insolubles - présentes dans les produits céréaliers et les légumes en feuilles - contiennent des composés bioactifs qui aident à lutter contre les maladies cardiovasculaires, le cancer ou encore le diabète de type 2.

"Les gens ont compris [la nécessité de consommer des] fibres et leur lien avec la santé intestinale", explique Joanne Slavin, l’un des auteurs, dans un communiqué. Nos recherches montrent que nous devons nous assurer que les autres composants importants des sources végétales contenant des fibres – les bioactifs – sont également reconnus comme bénéfiques pour la santé humaine.”

Les scientifiques de l’Université du Minnesota, aux États-Unis, ont fait une méta-analyse de plusieurs travaux publiés sur les bioactifs présents dans les fibres alimentaires insolubles. Résultats : ils ont observé que les aliments riches en fibres insolubles avaient des bioactifs différents, qui apportaient donc divers bénéfices pour la santé. Parmi les bioactifs trouvés, il y avait notamment de la quercétine et du bêta-carotène.

Alimentation : intégrer plus de fibres pour une meilleure santé

"La recommandation qu’il faut manger plus de fruits et de légumes n'est pas nouvelle, mais la plupart des gens ont encore du mal à le faire”, explique Jan-Willem Van Klinken, l’un des auteurs de cette étude.

Pour les chercheurs, l’une des solutions serait que les industriels intègrent plus de sources végétales - contenant des bioactifs et des fibres alimentaires insolubles - dans leurs plats pour qu’ils aient un meilleur score nutritionnel et bénéficient plus à la santé du consommateur.

Vous pouvez aussi miser sur le fait maison pour avoir des menus plus riches en fibres insolubles. On les retrouve dans :

les céréales et son d’avoine, les légumineuses ;

les fruits riches en pectine comme les pommes, oranges, fraises... ;

les légumes : ceux à feuilles vertes (choux de Bruxelles, les épinards ou le kale...), mais aussi les aubergines, les asperges, les pois verts, les carottes... ;

les graines de lin et les graines de chia.

Selon le Vidal, la consommation de fibres est passée de 30 à 35 g par jour à 15 ou 20 g en raison, notamment, de l’élimination de celles-ci par des procédés industriels.