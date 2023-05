Avec les légumes et le pain, faites le plein de fibres !

L'ESSENTIEL Les fibres sont indispensables à une alimentation équilibrée.

On trouve des fibres dans les fruits et les légumes ainsi que le pain.

Il ne faut toutefois pas négliger le gras dans l'alimentation mais privilégier les bonnes graisses, notamment celles contenues dans certaines huiles.

Les fruits et les légumes

Les fruits sont vus comme les aliments les plus sains du marché. Il ne faut toutefois pas ignorer qu’ils sont très sucrés, même s’ils ont prouvé leur utilité pour réduire de façon significative le risque de récidive d’infarctus et d’hypertension artérielle. Les légumes ont les mêmes propriétés sans les inconvénients du sucre contenu dans les fruits. Pourtant les légumes ne bénéficient pas de la même cote d’amour que les fruits, et un des objectifs de l’été pourrait être de les réhabiliter. Un peu d’imagination culinaire suffit.

Les huiles

Il y a celles qui ont bonne réputation, car riches d’un type de composant dont on connaît le rôle protecteur pour nos vaisseaux : huiles à base de colza, soja, noix, pépins de raisin ou germe de blé. Le gras fait partie de notre patrimoine culinaire, il ne faut pas le supprimer mais en profiter intelligemment et mettre un bémol sur les mauvaises graisses, en première ligne la viande de porc et de bœuf.

Le pain

Autre catégorie d’aliment très appréciée, mais souvent mal considérée dès que l’on parle de perdre du poids : le pain. Un aliment quasi-parfait que nous envie le monde entier. Cependant, le pain a connu, dans les années soixante, une baisse brutale de sa consommation, d'une part, à cause du corps médical qui le jugeait responsable du grossissement de la population, et d'autre part, à cause de l’industrialisation excessive et mal gérée par certains boulangers.

Aujourd’hui, le pain reprend une place de choix. Il répond parfaitement aux principaux critères de la diététique : rééquilibrer l’apport en sucres lents, souvent insuffisants dans notre alimentation, et surtout apporter les fibres alimentaires dont notre nourriture est très dépourvue. Les fibres, la garantie d’une alimentation réussie !