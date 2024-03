Alzheimer : une supplémentation en fibres améliore les fonctions cérébrales des seniors

L'ESSENTIEL Une supplémentation quotidienne en fibres durant 12 semaines a changé positivement la composition du microbiote intestinal des personnes âgées de plus de 60 ans.

Elle a aussi amélioré leurs performances (temps de réaction, vitesse de traitement) dans les tests de mémoire associés aux signes précoces de la maladie d'Alzheimer.

En revanche, les compléments alimentaires à base de fibres végétales n'ont eu aucun effet sur la force musculaire des seniors.

Des recherches suggèrent que l'introduction de changements dans le microbiote intestinal peut modifier à la fois la physiologie musculaire et le comportement cognitif chez les seniors. Dans une nouvelle étude, des chercheurs du King’s College London (Angleterre) ont cherché à comprendre comment le fait de cibler le microbiote, à savoir l’ensemble des micro-organismes résidant dans nos intestins, à l'aide de deux compléments alimentaires à base de fibres végétales disponibles dans le commerce, l'inuline et les fructo-oligosaccharides (FOS), pouvait avoir un impact sur la santé musculaire et les fonctions cérébrales.

La supplémentation en fibres augmente le nombre de bactéries intestinales bénéfiques

Pour les besoins des travaux, publiés dans la revue Nature Communications, ils ont recruté 36 jumeaux, soit au total 72 personnes âgées de plus de 60 ans. Les participants ont été répartis au hasard en deux groupes. Certains ont dû prendre des compléments alimentaires à base de fibres végétales chaque jour pendant 12 semaines. Les autres adultes ont reçu un placebo.

En parallèle, tous les volontaires ont effectué des exercices de renforcement musculaire et ont bénéficié d’une supplémentation en protéines visant à améliorer la fonction musculaire. "L'essai est réalisé à distance par le biais de vidéos, de questionnaires et de tests cognitifs en ligne, ainsi que par l'envoi d'équipements et d'échantillons biologiques."

D’après les résultats, la supplémentation en fibres entraînait des changements significatifs dans la composition du microbiote intestinal des participants, en particulier une augmentation du nombre de bactéries bénéfiques, telles que Bifidobacterium.

De meilleurs résultats cérébraux avec les compléments à base de fibres végétales

Bien qu'il n'y ait pas eu de différence significative entre les groupes en termes de force musculaire, le groupe ayant pris les compléments alimentaires à base de fibres a obtenu de meilleurs résultats aux tests d'évaluation des fonctions cérébrales. Cela a notamment été observé pour le test d'apprentissage de paires associées, qui est un marqueur précoce de la maladie d'Alzheimer, ainsi que des tests de temps de réaction et de vitesse de traitement. "Ces mesures sont importantes pour la vie quotidienne, par exemple pour réagir à la circulation ou pour éviter qu'un simple trébuchement ne se transforme en chute."

"Ces fibres végétales, qui sont peu coûteuses et en vente libre, pourraient bénéficier à un large groupe de personnes en ces temps de restrictions budgétaires. Elles sont également sûres et efficaces. Notre prochain objectif est de voir si ces effets persistent sur des périodes plus longues et dans des échantillons plus importants", a conclu Claire Steves, co-auteure des recherches.