Alzheimer : le yoga kundalini est bénéfique aux femmes à risque

L'ESSENTIEL Le yoga kundalini se concentre plus sur la méditation et le travail respiratoire que sur les poses physiques.

Ce type de yoga doux réduit l'inflammation et améliore les performances de la mémoire subjective ainsi que la neuroplasticité des femmes à risque de la maladie d'Alzheimer.

Pour les chercheurs, il serait bénéfique pour les patientes à risque de coupler la pratique du yoga kundalini à des exercices de mémoire.

Les femmes présentent un risque environ deux fois plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer que les hommes, en raison de divers facteurs tels qu'une espérance de vie plus longue, des fluctuations des taux d’œstrogènes à la ménopause et des prédispositions génétiques. Mais faire du yoga pourrait les aider à réduire ce risque, selon des chercheurs de l'UCLA Health (USA).

Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans la revue Translational Psychiatry, le 14 février 2024.

Le yoga kundalini réduit les troubles de la mémoire

L'étude réalisée par l'UCLA Health a rassemblé 79 femmes âgées d'au moins 50 ans ayant des problèmes de mémoire et des facteurs de risque cérébrovasculaire. Elles ont été réparties en deux groupes. Le premier a participé à des séances hebdomadaires de yoga Kundalini - type de yoga qui se concentre davantage sur la méditation et le travail respiratoire que sur les postures - pendant 12 semaines. Le second a suivi une formation hebdomadaire d'amélioration de la mémoire pendant la même période.

L'équipe a évalué les fonctions cognitives, la mémoire subjective, le niveau de dépression et d'anxiété des volontaires au début et à la fin de l'expérience. Des échantillons de sang ont également été prélevés pour tester l'expression génique des marqueurs du vieillissement et des molécules associées à l'inflammation, qui contribuent à la maladie d'Alzheimer. Une poignée de patientes ont également passé un IRM pour évaluer les changements dans la matière cérébrale.

Les résultats ont montré que le groupe pratiquant le yoga kundalini a bénéficié de multiples améliorations, notamment une réduction des troubles de la mémoire subjective, une préservation de la matière cérébrale, une augmentation de l'activité de hippocampe et une amélioration des marqueurs anti-inflammatoires et anti-âge.

Alzheimer : coupler yoga et entraînement de la mémoire pour lutter contre la maladie

Au vu des résultats, les chercheurs estiment que le yoga Kundalini apparaît comme une pratique prometteuse pour offrir des avantages cognitifs aux femmes à risque de maladie d'Alzheimer. Ils précisent également que les participantes du groupe ayant eu les exercices de mémorisation pendant 12 semaines ont, de leur côté, enregistré une amélioration de leur mémoire à long terme.

"Idéalement, les gens devraient faire les deux (du yoga et des exercices de mémoire, NDLR) parce qu'ils entraînent différentes parties du cerveau et ont des effets différents sur la santé globale", conclut ainsi Dr Helen Lavretsky, psychiatre de l'UCLA Health qui a dirigé l'étude. Elle ajoute dans le communiqué : "Le yoga a un effet cérébral neuroplastique anti-inflammatoire, anti-stress et anti-âge qui serait complémentaire à l'entraînement de la mémoire."