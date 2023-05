Yoga : comment il diminue l’anxiété et améliore la mémoire

L'ESSENTIEL Au delà des effets bénéfiques sur le corps, la pratique du yoga est bon pour le bien-être cognitif et psychologique.

D’après une étude, il augmente la capacité de mémoire et permet de développer une résistance accrue au stress.

Faire des salutations du soleil, un exercice qui consiste en la succession de postures en lien avec la respiration est particulièrement efficace d’après les auteurs.

Une preuve de plus que le yoga, qui allie respiration et mouvement fluide du corps, est un allié bien-être de taille. D’après des chercheurs américains, sa pratique a permis de réduire l'anxiété et d'améliorer la mémoire à court terme d’adultes présentant des symptômes de stress pendant la pandémie de Coronavirus.

Faire du yoga pendant huit semaines a permis de soulager le stress des participants

L’étude, publiée dans le Journal of Behavioral Medicine, a conduit les participants à suivre trois séances de yoga par vidéo en direct, chaque semaine, pendant huit semaines.

Un programme d'intensité modérée avait été conçu spécialement et leur apprenait notamment à effectuer les différentes salutations du soleil. Il s'agit d'une séquence de 10 à 12 postures, exécutées en succession rapide et accompagnées d'une respiration synchronisée avec chaque mouvement, expliquent les auteurs.

La séquence de salutation au soleil est issue du Hatha yoga, qui convient aux débutants, et ses variantes se retrouvent également dans l'Ashtanga yoga et le Vinyasa yoga (qui met l'accent sur les mouvements fluides).

D’après les auteurs, cet exercice a été très bénéfique puisqu’il a permis de réduire significativement le stress et l’anxiété des participants.

Yoga : les salutations du soleil augmentent l'attention et la cognition

"Notre recherche porte sur des mouvements complexes - pas seulement faire du vélo ou marcher en ligne droite, mais des mouvements qui nécessitent de naviguer dans l'espace d'une manière un peu différente et d'être conscient du mouvement, de la technique et de la respiration. C'est ainsi qu'est apparue la salutation au soleil, une progression de poses de yoga qui imite le lever et le coucher du soleil”, explique Sean Mullen, professeur agrégé au département de kinésiologie et de santé communautaire de l'université de l'Illinois Urbana-Champaign, aux Etats-Unis.

"Certaines publications comparent directement le yoga à l'exercice aérobique, et nous savons depuis longtemps que l'exercice aérobique a des effets bénéfiques sur le cerveau", a-t-il ajouté.

Mais ce n'est pas tout : le fait de devoir passer par de multiples postures actives de yoga, par opposition à des positions statiques, augmente les capacités d'attention. En outre, l’apprentissage de nouveaux enchaînements améliore la mémoire de travail.

C'est elle qui permet de retenir une information pendant la réalisation de tâches cognitives diverses, à l'instar des bénéfices cérébraux liés à l'apprentissage d'une nouvelle danse, par exemple.