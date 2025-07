Piscines publiques : la baignade est-elle risquée ?

L'ESSENTIEL Selon un rapport des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), plus de 200 épidémies liées à la baignade en piscine ont été recensées aux États-Unis entre 2015 et 2019.

Le chlore présent dans les piscines n’agit pas instantanément et ne tue pas tous les agents pathogènes.

Certains virus et certaines bactéries peuvent y rester malgré le traitement de l’eau et provoquer des maladies chez les baigneurs.

En été, rien de plus rafraîchissant qu'une petite baignade ! Mais dans les piscines municipales, elle n’est pas sans risques. Dans un article pour le média The Conversation, Lisa Cuchara, professeure de sciences biomédicales et spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Quinnipiac, aux États-Unis, fait le point sur l’hygiène de ces lieux.

Plus de 200 épidémies liées à la baignade en piscine

"La baignade, en particulier dans les piscines publiques et les parcs aquatiques, comporte des risques, allant des irritations cutanées mineures aux infections gastro-intestinales, souligne-t-elle. Mais elle offre aussi une multitude de bienfaits physiques, sociaux et mentaux. Avec un peu de connaissances et de vigilance, il est tout à fait possible de profiter de l’eau sans craindre ce qui pourrait s’y cacher."

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont étudié les risques liés à la piscine. Dans un rapport réalisé entre 2015 et 2019, les experts ont recensé plus de 200 épidémies liées à la baignade aux États-Unis, touchant plus de 3.600 personnes. Parmi ces maladies, il y avait notamment des otites, des infections cutanées, des troubles gastro-intestinaux et des problèmes respiratoires.

Des germes, des bactéries et des virus résistants au chlore

Pour lutter contre la prolifération des germes, toutes les piscines municipales traitent l’eau. La plupart d’entre elles optent pour du chlore, qui permet de tuer de nombreux agents pathogènes. Mais ce produit a des failles : il n’agit pas instantanément et ne tue pas tout.

"Même dans une piscine correctement traitée au chlore, certains agents pathogènes peuvent persister de quelques minutes à plusieurs jours, assure Lisa Cuchara. L’un des responsables les plus courants est Cryptosporidium, un germe microscopique responsable de diarrhées aqueuses”. Il peut résister jusqu’à 10 jours dans l’eau chlorée, grâce à son enveloppe externe. "Il se propage lorsque des matières fécales – souvent celles d’une personne souffrant de diarrhée – pénètrent dans l’eau et sont avalées par un autre nageur, poursuit la spécialiste des maladies infectieuses. Même une infime quantité, invisible à l’œil nu, peut infecter des dizaines de personnes”.

D’autres agents pathogènes peuvent se trouver dans l’eau des piscines municipales. C’est le cas de Pseudomonas aeruginosa, une bactérie responsable de nombreuses infections différentes, selon le Manuel MSD, comme l’otite externe ou la folliculite des bains chauds. Les virus comme le norovirus (principale cause de gastroentérites aigües) et l'adénovirus peuvent également persister dans l'eau des piscines et provoquer des maladies.

Baignade : comment faire pour se protéger ?

Lisa Cuchara conseille d’éviter le contact de l’eau avec votre bouche (porte d’entrée des agents pathogènes), de bien sécher vos oreilles après la baignade pour prévenir l’otite du baigneur et de toujours prendre une douche après la baignade afin d’éliminer les germes. Ces quelques recommandations limitent les risques et vous permettront de profiter de la baignade sans vous rendre malade !