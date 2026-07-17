Cancer du pancréas : cette propriété des moules, promesse d’un traitement efficace ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs se sont inspirés du mécanisme qui permet aux moules de s'agripper aux rochers pour mettre au point de nouvelles nanoparticules pour traiter le cancer du pancréas.

Équipées d’une couche protectrice, elles peuvent atteindre la tumeur sans être repérées par l’organisme et les cellules cancéreuses.

Une fois qu’elles ont atteint la tumeur, elles y adhèrent et y pénètrent pour y déposer la chimiothérapie de manière ciblée.

Le cancer du pancréas progresse. Entre 2010 et 2023, en France, le taux d’incidence de cette maladie a augmenté d’1,6 % par an chez les hommes et de 2,1 % chez les femmes, selon l’Institut national du cancer (INCa). En 2023, il y a eu 15.991 nouveaux cas dans le pays.

Comme les moules, les nanoparticules adhèrent aux tumeurs pour y pénétrer

Le diagnostic de ce cancer est souvent posé à un stade avancé, car les premiers symptômes sont peu spécifiques. Dans ce cas, la maladie est donc plus difficile à combattre, ce qui en fait l’un des cancers au pronostic le plus défavorable. D’après la Fondation pour la recherche sur le cancer (Arc), les taux de survie sont de 39 % à un an et de 11 % à 5 ans.

Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Biomaterials, des chercheurs ont peut-être trouvé un moyen d’améliorer l’efficacité des traitements contre le cancer du pancréas. Ils ont en effet mis au point des nanoparticules, inspirées des protéines adhésives des moules, qui ciblent la tumeur et y administrent directement la chimiothérapie.

Mais quel rapport entre des moules et le traitement du cancer du pancréas ? Les chercheurs de la Pohang University of Science & Technology (POSTECH) se sont inspirés du mécanisme qui permet à ces crustacés de s'agripper aux rochers, même mouillés, pour mettre au point leurs nanoparticules. Dans le détail, ils ont créé une protéine adhésive qu’ils ont transformé en nanoparticules.

Une fois la chimiothérapie incorporée dans les nanoparticules, ils les ont recouvert d’une couche protectrice leur permettant de ne pas être repérées par l’organisme. Ainsi, elles peuvent atteindre la tumeur sans difficultés. Ensuite, elles se séparent de leur couche pour adhérer aux cellules cancéreuses et y pénétrer. Elles y déposent directement le traitement de chimiothérapie, de manière ciblée.

La chimiothérapie, plus efficace grâce aux nanoparticules

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont testé leurs nanoparticules sur des animaux. Ainsi, par rapport aux méthodes d’administration classiques de la chimiothérapie, ils ont observé de meilleurs résultats concernant l’accumulation et la durée de fixation de ces nouvelles nanoparticules.

Mieux encore, la réduction du volume et du poids des tumeurs était plus importante chez les animaux traités avec ces nouvelles nanoparticules. Autrement dit, les traitements étaient plus efficaces, avec une destruction plus importante des cellules cancéreuses. Enfin, dernier point positif : aucun effet secondaire grave n’a été observé.

“En réduisant les effets secondaires des traitements contre le cancer tout en améliorant leur efficacité, cette technologie pourrait offrir un nouvel espoir aux patients atteints de tumeurs solides difficiles à traiter, notamment le cancer du pancréas”, conclut le professeur Cha Hyung Joon, l’un des auteurs, dans un communiqué.